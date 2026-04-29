Атлетико Мадрид и Арсенал - рекордьори по провали! Кой ще счупи проклятието?

Вторият полуфинален сблъсък в Шампионската лига е тази вечер! В Мадрид ще бъде напечено, като Атлетико Мадрид посреща Арсенал. Надеждите на „артилетистите“ за куадрупъл угаснаха, но не и за дубъл, но на пътя им стоят „дюшекчиите“, които се борят, за да спасят сезона си.

Гледайте Атлетико Мадрид – Арсенал от 22:00 пряко по bTV Action.

Антирекордьори

Арсенал и Атлетико са отборите с най-много мачове в турнира без да са го печелили. Лондончани имат 223, испанците - 190.

Арсенал vs Атлетико

„Топчиите“ може и да показаха признаци на умора напоследък, но с настъпването на месец май мечтата за дубъл във Висшата лига и Шампионската лига, остава жива. Победата с 1:0 над Нюкасъл дойде трудно и личеше, че батериите са на червено, но срещу Атлетико подобно отпускане не е опция.

Тимът на Микел Артета ще участва на втори пореден полуфинал - нещо, което клубът никога не е постигал. Миналата година „топчиите“ спрени точно на тази фаза от бъдещия шампион ПСЖ, така че апетитът сега е поне за още една крачка напред.

Арсенал е само на една победа от изравняване на най-дългата си серия без загуба (13) в турнира – в момента 12 мача с 10 победи и 2 равенства.

Диего Симеоне също има какво да доказва. Атлетико вече е преживявал достатъчно европейски разочарования под негово ръководство - два загубени финала от Реал Мадрид и още едно отпаднане на полуфинал.

Голямата фигура за Атлетико този сезон е Хулиан Алварес. С девет попадения той прави най-резултатната кампания на играч на клуба в Шампионската лига.

История

Двата отбора вече се срещнаха по-рано през сезона. Арсенал прегази Атлетико с 4:0 в Лондон. Това е една от най-тежките загуби на испанците в турнира.

Статистиката е леко в полза на английските тимове – те са продължили напред в 9 от 15 полуфинала срещу испански съперници, включително в 4 от последните 5.

Симеоне обаче знае как се печелят такива битки. Атлетико е продължил в 6 от последните си 7 полуфинала в Европа, като един от тях беше именно срещу Арсенал, но в Лига Европа през сезон 2017/18, когато дори печели трофея.

Атлетико Мадрид никога не е губил мач от елиминациите на Шампионската лига срещу английски отбор у дома – 6 мача, 3 победи и 3 равенства, при това срещу различни съперници.

