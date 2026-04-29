Синовете на Джони Велинов: Днес повече от всякога трябва да сме заедно!

ЦСКА приема Лудогорец днес в полуфинал-реванш за Купата на България. Двубоят е на Националния стадион „Васил Левски“ с начален час 19:00 ч.

„Червените“ влизат с аванс от 2:1 след успеха си в Разград преди седмица и изглеждат като фаворит в битката за финала.

Въпреки това напрежението върху Христо Янев и отбора е огромно. Само преди дни ЦСКА загуби Вечното дерби с Левски с 1:3, а след последния съдийски сигнал гневът на голяма част от феновете се изля върху треньора.

Часове преди решителния сблъсък със „орлите“, синовете на легендата Георги Велинов – Мартин и Венци – изразиха своята благодарност към „армейците“ и верните фенове.

По време на дербито със „сините“ имаше специална хореография в чест на великия вратар, който ни напусна на 1 март 2026 г.

„Благодарим от сърце за всичко! Подкрепата ви е безценна за нас. Днес повече от всякога трябва да сме заедно – силни, единни и истински. Победата е задължителна! Сектор Г е сърцето, което не спира да бие за ЦСКА! ЦСКА не е просто отбор – ЦСКА е институция, история, семейство. #ЦСКАЕИНСТИТУЦИЯ“, написаха Мартин и Венци Велинови.

Първият мач

Първият мач в Разград завърши с успех за „червените“ – 2:1 след късен обрат. Лудогорец, действащият носител на трофея, поведе с попадение на Квадво Дуа преди почивката, но през второто полувреме ЦСКА вдигна темпото, наложи контрол и стигна до пълен обрат с голове на Питас и Годой.

И двата отбора влизат в реванша на „Васил Левски“ в разклатено настроение. При евентуална загуба тази вечер, Христо Янев може и да продължи да води ЦСКА.

"Орлите" пък могат да останат капо за първи от 14 години. Тимът на Пер-Матиас Хьогмо допусна 1:2 у дома от ЦСКА 1948 и записа втора поредна загуба в рамките на седмица.