Александър Везенков с шевове след тежкия удар в лицето

Двукратният MVP в редовния сезон на Евролигата - Александър Везенков, е имал нужда от медицинска помощ след вчерашната победа над Монако (91:70).

Олимпиакос спечели първия мач от плейофната си серия в Евролигата срещу тима от Княжеството, а след два дни е мач №2 от 1/4-финалната серия, като двубоят отново ще се проведе в Пирея.

Селекционерът на "червено-белите" Йоргос Барцокас разкри, че българският национал е получил няколко шева на лицето, след като в третата четвъртина получи удар от Алфа Диало.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. все пак се завърна в игра в последния период, но за кратко време, тъй като крайният изход на мача вече бе предрешен.

Родното тежко крило завърши с 20 точки и 2 борби за 26 минути на паркета. Никола Милутинов, Еван Фурние и Кори Джоузеф отбелязаха по 13 точки за Олимпиакос, а за гостите Майк Джеймс записа 19 точки, 4 борби и 7 асистенции.

„Везенков получи шевове на лицето. Кори Джоузеф също имаше травма на лицето“, заяви Барцокас на пресконференцията след мача.

Тайсън Уорд и Тайлър Дорси също така имаха физически проблеми: „Уорд контузи гърба си, а Дорси си навехна глезена. И когато излезе, трябваше да играе веднага, за да не му изстине кракът, а аз предпочетох по това време, при разлика от 20 точки, да не го връщам в игра”, обясни мениджърът.