Въведоха правило "Винисиус" на Мондиал 2026

Реферите ще могат да показват червен картон по него

Въведоха правило

ФИФА въведе правило заради "Винисиус". То ще бъде приложено за първи път на световното първенство това лято. В САЩ, Канада и Мексико всеки, който покрива устата си при спор със съперник, ще получава директен червен картон.

Нововъведението идва след скандала от последния кръг на основната фаза в Шампионската лига, когато звездата на Реал Мадрид обвини Джанлука Престиани от Бенфика в расизъм.

Тогава аржентинецът покри устата си и не се разбра какво точно е казал. Винисиус обаче реагира бурно - веднага се оплака на съдиите. Играта беше спряна за около 10 минути, съгласно изискванията на УЕФА.

В края на миналата седмица от европейската централа признаха Престиани за виновен и му наложиха 6 мача наказание. Инцидентът е описан като "дискриминационно поведение с хомофобски характер". Един от двубоите по санкцията вече беше изтърпян от полузащитника, а 3 от останалите 5 са условно отложени за срок от 2 години.

"По преценка на организатора на надпреварата, всеки играч, който покрива устата си в конфронтационна ситуация с противник, може да бъде санкциониран с червен картон.", обявиха от Международния борд на футболните асоциации (IFAB) във Ванкувър.

Втора промяна

ФИФА въвежда и друго правило - ако футболистите напуснат терена в знак на протест срещу съдийски решения, те ще бъдат гонени директно. Същото важи и за членове на щабовете.

Промяната е заради хаоса на финала за Купата на африканските нации през януари, когато отборът на Сенегал напусна и прекъсна за 17 минути финала с Мароко. "Лъвовете от теранга" триумфираха след продължения, но Африканската футболна конфедерация им отне титлата и я връчи на съперника.

