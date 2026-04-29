Въведоха правило "Винисиус" на Мондиал 2026

ФИФА въведе правило заради "Винисиус". То ще бъде приложено за първи път на световното първенство това лято. В САЩ, Канада и Мексико всеки, който покрива устата си при спор със съперник, ще получава директен червен картон.

Нововъведението идва след скандала от последния кръг на основната фаза в Шампионската лига, когато звездата на Реал Мадрид обвини Джанлука Престиани от Бенфика в расизъм.

Тогава аржентинецът покри устата си и не се разбра какво точно е казал. Винисиус обаче реагира бурно - веднага се оплака на съдиите. Играта беше спряна за около 10 минути, съгласно изискванията на УЕФА.

В края на миналата седмица от европейската централа признаха Престиани за виновен и му наложиха 6 мача наказание. Инцидентът е описан като "дискриминационно поведение с хомофобски характер". Един от двубоите по санкцията вече беше изтърпян от полузащитника, а 3 от останалите 5 са условно отложени за срок от 2 години.

"По преценка на организатора на надпреварата, всеки играч, който покрива устата си в конфронтационна ситуация с противник, може да бъде санкциониран с червен картон.", обявиха от Международния борд на футболните асоциации (IFAB) във Ванкувър.

Втора промяна

ФИФА въвежда и друго правило - ако футболистите напуснат терена в знак на протест срещу съдийски решения, те ще бъдат гонени директно. Същото важи и за членове на щабовете.

Промяната е заради хаоса на финала за Купата на африканските нации през януари, когато отборът на Сенегал напусна и прекъсна за 17 минути финала с Мароко. "Лъвовете от теранга" триумфираха след продължения, но Африканската футболна конфедерация им отне титлата и я връчи на съперника.