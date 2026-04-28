Везенков скри топката на кошмара Монако

Александър Везенков беше над всички, а Олимпиакос удари кошмара си Монако в първия мач между двата тима от четвъртфиналите на Евролигата! Гръцкият гранд спечели с 91:70 у дома.

Родното тежко крило завърши с 20 точки и 2 борби за 26 минути на паркета. Никола Милутинов, Еван Фурние и Кори Джоузев отбелязаха по 13 точки за Олимпиакос, а за гостите Майк Джеймс завърши с 19 точки, 4 борби и 7 асистенции.

Така Саша и компания спряха серията на противника от 5 победи в сблъсъка. Монегаските вече записаха два успеха над гръцкия гранд в редовния сезон - с 92:87 като гости, след това и с 81:80 у дома. Именно Монако удари Олимпиакос в полуфиналите на Финалната четворка в Абу Даби през миналия сезон.

Файнъл Фор тази година ще се проведе в Атина, а втората среща между Олимпиакос и Монако предстои на 30 април (четвъртък), отново на гръцка земя.

Двубоят

Преди мача Везенков получи от президентите на Олимпиакос Панайотис и Йоргос Ангелопулос наградата за най-полезен играч в Евролигата за сезон 2025/2026, а заедно с Никола Милутинов двамата приеха и отличията си за част от идеалната петица на турнира.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Олимпиакос и Монако изиграха много оспорвана първа част, в която Александър Везенков реализира 11 от 19-те точки за домакините и добави 1 борба. Равностойната игра продължи през втората четвърт, но домакините постепенно поеха инициативата и натрупаха 9 точки аванс – 45:36 на почивката, което бе и най-голямата им преднина до момента. Везенков бе с 14 точки и 1 борба на сметката си на този етап от мача.

Баскетболистите на Олимпиакос запазиха контрола върху срещата в третия период, увеличавайки аванса си до 16 точки при 56:40, а преди заключителния период водеха с 66:51.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

В тази част Везенков получи удар в лицето от Алфа Диало, който го извади от игра за няколко минути, но той се завърна на паркета през финалните 10 минути. До края на срещата домакините продължиха да демонстрират превъзходство, а най-голямата разлика достигна 24 точки.