НА ЖИВО: ЦСКА - Лудогорец (0:0)

7' - Първа възможност за ЦСКА в мача. Макс Ебонг получи топката в наказателното поле от Анхело Мартино и отправи удар, но той не беше достатъчно добър и Хендрик Бонман направи рутинно спасяване

1' - Начало на мача

Първо полувреме

Стартови състави

ЦСКА: 1. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 6. Бруно Жордао, 9. Леандро Годой, 10. Макс Ебонг, 11. Мохамед Брахими, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино, 32. Факундо Родригес, 38. Лео Перейра, 99. Джеймс Ето'о

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 3. Антон Недялков, 4. Диниш Алмейда, 9. Квадво Дуа, 14. Петър Станич, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте, 24. Оливие Вердон, 30. Педро Нареси, 77. Ерик Маркус

ПРЕВЮ

ЦСКА посреща Лудогорец в мач реванш за Купата на България, който ще се изиграе на Националния стадион "Васил Левски". В първата среща в Разград "армейците" направиха късен обрат и победиха с 2:1, благодарение на голове на Йоанис Питас и Леандро Годой само в рамките на 2 минути (82' и 84'). Преди това точен за "орлите" бе Квадво Дуа през първото полувреме.

В добавеното време на мача се стигна и до неприятни сцени, след като имаше саморазправа между играчи на двата отбора. Тогава двама от ЦСКА не завършиха мача - Бруно Жордао и Анхело Мартино.

През уикенда "червените" загубиха Вечното дерби от Левски с 1:3, а Лудогорец отстъпи на ЦСКА 1948 с 1:2. Лудогорец има шанс да спечели втори трофей през сезона, след като триумфира със Суперкупата на България. ЦСКА обаче има шанс да спаси лошия сезон, ако стигне до трофея за Купата.