Новото лице на българския тенис в основната схема на „Ролан Гарос“

Григор Димитров ще играе квалификации

Без българи в основната схема при мъжете и жените на Откритото първенство на Франция за първи път от над 20 години… но това не е краят!

18-годишният Димитър Кисимов влиза в основната схема при юношите — шампион от Откритото първенство на Австралия на двойки и №16 в света. Той ще бъде единственият ни представител в Париж сред поставените, информира БНР.

Кисимов, който в момента играе на турнир в Пловдив, ще търси първа победа на сингъл в турнир от Големия шлем.

В същото време големите имена като Григор Димитров и Виктория Томова ще трябва да минат през квалификациите, а Елизара Янева чака своя шанс.

Димитров е начело на квалификациите за "Ролан Гарос", а множество звезди от NextGenATP също ще играят още в периода от 18 до 22 май.

Най-добрият българин в историята на аристократичния спорт се стреми към 16-то си участие в основната схема на втория за годината Мейджър, след като достигна до четвъртфиналите през 2024 г. В момента той се затруднява да намери най-добрата си форма тази година, като записа само две победи на ниво тур, според индекса на победи/загуби на Infosys ATP, пише в статия atptour.com.

34-годишният Димитров ще бъде в компанията на играчите от Next Gen Джоел Шварцлер, Николай Будков Кяер, Рей Сакамото и Федерико Чина.

В жребия са 12 французи, включително 21-годишният Артур Хеа, Юго Гастон, който достигна до четвъртия кръг в Париж през 2020 г., и Бенжамен Бонзи, който взе сет от Яник Синер в Мадрид.

