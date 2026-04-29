Наш рекордьор в плуването спира със спорта на 23

Ще става финансист

Наш рекордьор в плуването спира със спорта на 23
Плувецът Калоян Левтеров обяви, че прекратява състезателната си кариера. 23-годишният национал планира да се насочи към финансовата индустрия.

"По-голямата част от живота ми мина в басейна. Ранни сутрини, многобройни тренировки, състезания из целия свят. За мен това не беше просто спорт, беше начин на живот.

Дойде време да затворя тази глава, но съм благодарен за отварянето на следващата във Финансовата индустрия.

Бих искал да благодаря на Господ и всички, които са ме подкрепяли през всички тези години", написа Левтеров в Instagram.

Той държи националните рекорди за мъже на 50, 100 и 200 метра гръб в голям басейн.

