"Тате, успяхме!": Сълзите на гордия Везенков-старши на върха на Европа (ВИДЕО)

Сирена, победа, най-важната титла в Европа, тълпата те повлича, но ти намираш начин да прескочиш няколко реда от трибуните и да се вмъкнеш в прегръдката, в която винаги си добре дошъл.

"Тате, успяхме!"

Колкото и да е шумно със 17 000 фенове наоколо, които скандират името ти, колкото и да се опитват да те дръпнат хиляди ръце, за да те поздравят, най-важно е да кажеш на този човек, който те е държал, докато си бил колкото дланта му, че този път си постигнал мечтата си.

Днес Александър Везенков е висок 206 см и от неделя, 24 май, заедно с целия тим на Олимпиакос е шампион на Евролигата - най-престижния европейски клубен турнир в баскетбола.

Колкото и да расте, колкото и успехи да трупа, той завинаги ще остане синът на Сашо Везенков! И винаги ще търси неговата прегръдка!

Еуфорията

Сашо Везенков бе на трибуните за финала на Олимпиакос с Реал Мадрид в Атина. Той изгледа на живо най-големия успех в кариерата на сина си, а след това побърза да се прибере в Ботевград и да се върне към ролята си на президент и генерален мениджър на Балкан, който играе финален плейоф за титлата у нас.

Емоцията от финала обаче не може да бъде заглушена от двубоите у нас. Те дълго ще топлят бащиното сърце.

Снимка: Reuters

"На всеки го пожелавам! На всеки родител! Благодаря му! Бяхме с наш семеен приятел. То беше трудно придвижването. Имах чувството, че ще се получи някаква контузия!

На всеки това е целта! Нали затова толкова години тренира?!

Представяте ли си колко е трудно на цялото семейство? Отиваш в Каунас – бият те, отиваш в Белград – бият те, и после как се чувстваш на другия ден, коментаторите отвсякъде...

И бяхме убедени, като Олимпиакос беше най-готов за всичко и аз си казах „А бе не може пък чак толкова да няма Господ, който да погледна след толкова труд, който сме… който той е направил…", казва Старши пред bTV.

Колкото и да се опитва да бъде сериозен, той не може да скрие усмивката си.

Снимка: Lap.bg

"Вече в Гърция казват "Бащата на Саша Везенков!". Отдавна вече минаха доста години, всички се промени и вече съм просто "Бащата на носителя на Евролигата".

Преди, като стане нещо, му казвах "Е, тати, не си станал европейски шампион!". Сега като стана... Все ще се измислим нещо. Сега трябва да се забрави много бързо, защото започва полуфинал, после финал. Победите се помнят до вечерта. А когато си вече носител на Евролигата, тогава са два дни и после всичко е приключило, от тука нататък се концентрираш за завършване на първенството", здраво стъпил на земята е Сашо.

Треньорите

Везенков-старши със сигурност има и още един повод за гордост. Все пак синът му върви по неговите крачки.

Сашо е бивш баскетболист на националния отбор. Играл е на 2 европейски първенства - 1989 година в Югославия (7-о място) и 1991 година в Италия (8-о място), бил е част от Омония, ПАЕЕК и Апоел в Никозия, както и от Балкан.

Саша-младши започва своята кариера в Кипър, където е роден.

"Той е роден в Кипър от български родители. Сашо трябва да бъде пример за всички деца по света. Той не е от баскетболна нация - Словения, Сърбия, Гърция... Имаше невероятния късмет да попадне в Арис.

Тука не мога да не спомена три имена - на треньора Вангело, на треньора Прифтис и на треньора Барцокас. Едно огромно благодаря към тези тримата треньори, гръцки треньори, които видяха неща в него.

Няма да забравя първия мач на Сашко с екипа на Арис, в който треньорът го вкара с шут вътре и му каза „Отивай и почвай да играеш!“ и той влезе усмихнат и от там вече нещата тръгнаха", спомня си гордият баща.

Мечтите

"Минали сме през всичко. Като кажа „През всичко“ – буквално през всичко. Това, което съм му казвал на него и продължавам да твърдя и го казвам на всяко дете и всеки, който иска да се занимава с това - ако една трудност те отказва от целта, която гониш, тогава не се захващай с това, което искаш да станеш.", категоричен е Везенков-старши.

И можем да му се доверим, когато виждаме характера на шампиона. Саша премина през какви ли не трудности, за да застане на върха на Европа!

А след сезона в Гърция, който още не е приключил, ще дойде време на мачовете за националния тим. Всяко появяване на Везенков в Ботевград носи огромен заряд, тълпи от фенове и още вдъхновени деца.

Снимка: Lap.bg

Пред мъжкия национален отбор предстои важен мач през следващия месец - домакинство срещу Норвегия на 5 юли в последна среща предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

До момента момчетата на селекционера Любомир Минчев имат 2 победи и 1 загуба. С този актив те оглавяват класирането.

"На двата предишни прозореца толкова иска да участва и толкова всичко беше готово... и двете контузии се получиха по-трайни от това, което му коства. Но нека си дойде времето и пак ще говорим!"

Като горд баща Везенков-старши ляга и става с една мисъл! И едно пожелание към сина си-шампион:

"Нищо друго освен да е здрав. Всички да са здрави и всички наши възпитаници и всички наши баскетболисти. Никакви контузии. Колкото се може. То не може без това, но да бъдат здрави – те и семействата им. Това е най-важно. И после да го осъзнаеш, като мине определен период от време. Само здраве."