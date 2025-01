Сабаленка към щаба си: Вие сте виновни, мразя ви... (ВИДЕО)

Арина Сабаленка не успя да празнува на Откритото първенство на Австралия за трети пореден път, след като по-рано загуби в три сета от Мадисън Кийс на финала.

Макар и видимо разочарована, след мача тя намери сили да се пошегува със себе си и своя треньорски щаб.

"Както винаги, вие сте виновни, момчета. Не искам да те виждам цяла седмица, наистина ви мразя. Не, както и да е... Искам да ви благодаря за всичко, което направихте за мен и бла, бла, бла...", каза тенисистката, родена на 5 май 1998 г. в Минск.

Въпреки поражението на финала, тя запазва първото място в ранглистата на WTA, но разликата между нея и Ига Швьонтек е около 300 точки.

Even in defeat Aryna Sabalenka can joke around and have some fun pic.twitter.com/9Sl425T9jv