След четвърт век: България отново с двама полуфиналисти на "Уимбълдън" (ВИДЕО)

25 години по-късно България отново има двама полуфиналисти на "Уимбълдън". Това се случи при юношите, като Иван Иванов и Александър Василев победиха съответно Зига Шешко и Тайс Боохард.

Александър Василев пречупи своя нидерландски съперник след 6-4, 5-7, 6-3. Още в първия сет си пролича, че мачът ще е интересен. В седмия гейм той успя да направи пробив след 7 спасени от неговия противник удара.

Във втория сет нидерландецът успя да реализира пробив за 7-5, с което да затвори сета и да изравни резултата. Василев обаче не загуби надежда и в третия сет успя да отрази два брейкбола, след което записа пробив и затвори мача при 6-3.

The pride of a nation



Ivan Ivanov and Alexander Vasilev are the first two Bulgarian boys to reach the semi-finals of Junior Wimbledon in the same year since Lukaev Radoslav and Enev Todor in 2000#Wimbledon pic.twitter.com/JVB8Eru2kq