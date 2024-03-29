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В ръкавиците на Пулеви

ГЛЕДАЙ НА ЖИВО: Последното специално студио преди битките на Кубрат и Тервел

Братята се качват на ринга в София на 30 март - пряко по bTV, bTV Action и на btvsport.bg

Тагове:

София Kубрат Пулев тервел пулев мачове

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