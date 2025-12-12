bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В ръкавиците на Пулеви

Денят на големия сблъсък: Къде да гледате Кубрат Пулев - Мурат Гасиев?

Кобрата ще защитава титлата си в Дубай

Чакането приключи! Денят на мача е днес!

На боксовия ринг в Дубай един срещу друг днес, 12 декември, ще застанат Кубрат Пулев и Мурат Гасиев

Мачът обещава да е атрактивен, тежък и емоционален. И няма как да е иначе, след като залогът в него е регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA), която е притежание на българина! 

Къде да гледате?

bTV Media Group ще ви направи съпричастни на гала вечерта BETCITY IBA Pro 13. Излъчването стартира в 20:00 ч. българско време, като мачът на Кобрата и Гасиев е последен. 

В 19:00 ч. е началото на атрактивното ни коментарно студио. Може да го гледате пряко по bTV Action и на платформата ни VOYO.BG

В 21:30 ч. се прехвърляме и пряко по bTV, за да ви направим съпричастни на защитата на титлата на Кубрат Пулев. 

Очаквайте ни с ексклузивни гости, включвания директно от Дубай на нашите пратеници Илия Илиев и оператора Петър Стоев, както и с първите думи на боксьорите след мача! 

Залогът

Преди година в София Пулев сбъдна мечтата си и спечели регулярната световна титла на WBA, побеждавайки Махмуд Чар. 

Снимка: Lap.bg

Правилата гласят, че той задължително трябва да я защити, а желаещият да му я отнеме не е никак за подценяване. 

Гасиев е бивш шампион в полутежка категория на WBA и IBF. Вече 5 години той се подвизава при най-тежките. Активът му на професионалният ринг е 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби.

Снимка: Илия Илиев

Шампионът Пулев със сигурност е по-опитният. Той е на 44 - с 12 години по-възрастен от руснака, а зад гърба си има мачове за световните титли срещу Владимир Кличко и Антъни Джошуа. 

Активът му е 32 победи, 14 от които с нокаут, и само 3 поражения

В килограмите българинът също има предимство. Кобрата закова кантара на 115 кг, докато Гасиев е 104,7 кг.

Ще успее ли Кубрат да се възползва от това предимство? И ще остане ли световната титла българска? 

Гледайте боксовия сблъсък Кубрат Пулев - Мурат Гасиев, пряко в каналите на bTV Media Group. Започваме в 19:00 ч. на bTV Action и на платформата VOYO.BG, а от 21:30 ч. се прехвърляме и по bTV! 

А тук можете да подгреете за мача с епизодите от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой: 

Епизод 1

Епизод 2

Епизод 3

Епизод 4

Епизод 5

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
