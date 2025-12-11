Кубрат Пулев ще защити световната си титла с опит и зрялост. Прогнозата е на друг боксов ветеран - Дерек Чисора. Именно британецът е последният побеждавал Кобрата на професионалния ринг - в 12-рундово зрелище в Лондон през лятото на 2022 г.

"Кубрат е във форма, очаквам да победи утре. В бокса колкото по-възрастен ставаш, толкова повече опит и зрялост придобиваш. Пулев ще спечели с опит.", коментира Чисора за bTV ден преди битката между Кобрата и Мурат Гасиев в Дубай.

Мачa, със залог регулярната титла на Световната боксова асоциация (WBA), можете да гледате в петък (12 декември) пряко по bTV.

По-рано днес Кубрат Пулев закова 115 кг на официалния кантар. Руснакът е с над 10 кг по-лек: 104.7.

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал 3 поражения.

32-годишният Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби.

А тук можете да гледате първите епизоди от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой:

