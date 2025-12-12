bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В ръкавиците на Пулеви

"Не е честно!": Защо Кобрата пак се ядоса на организаторите? (ВИДЕО)

Мачът на Кубрат Пулев е тази вечер

"Не е честно!": Защо Кобрата пак се ядоса на организаторите? (ВИДЕО)
Броени часове ни делят от мача на годината за българския бокс. Кубрат Пулев ще защитава регулярната световна титла на WBA срещу руснака Мурат Гасиев, а срещата ще бъде излъчена на живо по bTV.

След като преди два дни на пресконференцията Кобрата се ядоса на организаторите, че не са осигурили превод за треньора му Ули Вегнер, ново тяхно действие разгневи родния шампион.

Денят на големия сблъсък: Къде да гледате Кубрат Пулев - Мурат Гасиев?

Проблем с ръкавиците

Носителят на пояса е недоволен от ръкавиците, които организаторите IBA Pro му предоставиха за двубоя с руснака. Българинът дори се усъмни, че Гасиев е получил по-добър чифт от него, защото са правени по поръчка от производителя "Rival" и са брандирани в червено и жълто.

 
 
 
Промоутърът Али Сиеста увери Пулев, че разликата между ръкавиците на Гасиев и тези на българина (изцяло в черно) е само в цветовете и брандирането.

 "Никога не знаеш дали е само това. Разбрахме се всичко да е еднакво. Моите са ми малки. Разбрахме се и аз ви казах, че няма да си поръчвам лично приготвени ръкавици. Каквото е за мен, такова трябва да е и за съперника, така е честно. Това е спорт, а не война. Редно е всичко да е еднакво", обясни Кобрата.

Във видеото, публикувано от IBA Pro Boxing в профила в "Инстаграм", се вижда как Пулев после казва, че ще вземе модел от ръкавиците на Гасиев като свой втори комплект.

Обикновено боксьорите имат поне по два чифта ръкавици за всеки двубой.

Пулев - Гасиев на живо по bTV

Не пропускайте Кубрат Пулев - Мурат Гасиев тази вечер на живо по bTV, bTV Action и Voyo.bg. В 19:00 ч. е началото на атрактивното ни коментарно студио. Може да го гледате пряко по bTV Action и на платформата ни VOYO.BG.  

В 21:30 ч. се прехвърляме и пряко по bTV, за да ви направим съпричастни на защитата на титлата на Кубрат Пулев. 

А тук можете да подгреете за мача с епизодите от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой: 

