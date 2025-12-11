Кобрата пред bTV: Искам да зарадвам всички българи! (ВИДЕО)

Да зарадва всички българи с още една голяма победа. Това е целта пред Кубрат Пулев, който ще защитава титлата си на Световната боксова асоциация (WBA) утре, пряко по bTV.

Съперник на Кобрата в Дубай ще бъде руснакът Мурат Гасиев.

"Искам да кажа на всички българи, че тренирах много за този мач. Най-големият успех ще бъде да ги зарадвам. Това е за мен - хората, всички българи по света и у нас пред екраните. Ще се радвам да бъдат щастливи, да ги направя щастливи. Това е най-голямата награда за мен.", заяви Кубрат пред bTV.

Българинът закова 115 кг на официалния кантар преди битката. Гасиев е с над 10 кг по-лек - 104.7.

В предишните мачове

В мача срещу Махмуд Чар в края на 2024 г. в София, когато спечели титлата си, Кубрат Пулев беше 116 кг.

Преди това, срещу Игор Шевадзуцкий през март 2024 г., той беше 113 кг.

Гасиев пък беше 105 кг преди последния си мач - срещу Джеремая Милтън през август 2024 г.

А тук можете да гледате първите епизоди от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой:

Епизод 1

Епизод 2

Епизод 3

Епизод 4

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK