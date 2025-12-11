bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
В ръкавиците на Пулеви

Кобрата пред bTV: Искам да зарадвам всички българи! (ВИДЕО)

Гледайте Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев - утре, пряко по bTV

Да зарадва всички българи с още една голяма победа. Това е целта пред Кубрат Пулев, който ще защитава титлата си на Световната боксова асоциация (WBA) утре, пряко по bTV.

Съперник на Кобрата в Дубай ще бъде руснакът Мурат Гасиев.

"Искам да кажа на всички българи, че тренирах много за този мач. Най-големият успех ще бъде да ги зарадвам. Това е за мен - хората, всички българи по света и у нас пред екраните. Ще се радвам да бъдат щастливи, да ги направя щастливи. Това е най-голямата награда за мен.", заяви Кубрат пред bTV.

Българинът закова 115 кг на официалния кантар преди битката. Гасиев е с над 10 кг по-лек - 104.7.

В предишните мачове

В мача срещу Махмуд Чар в края на 2024 г. в София, когато спечели титлата си, Кубрат Пулев беше 116 кг.

Преди това, срещу Игор Шевадзуцкий през март 2024 г., той беше 113 кг.

Гасиев пък беше 105 кг преди последния си мач - срещу Джеремая Милтън през август 2024 г.

А тук можете да гледате първите епизоди от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой: 

Епизод 1

Епизод 2

Епизод 3

Епизод 4

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

кобрата Kубрат Пулев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Левски е първият четвъртфиналист за Купата

Левски е първият четвъртфиналист за Купата
Тъжна вест: Отиде си Иван Евстатиев - една от емблемите на родния баскетбол

Тъжна вест: Отиде си Иван Евстатиев - една от емблемите на родния баскетбол
Карлос Насар го направи отново!

Карлос Насар го направи отново!
Модерният Пабло Ескобар е... сноубордист олимпиец

Модерният Пабло Ескобар е... сноубордист олимпиец

Трябва ли да бъде уволнен Шаби Алонсо от Реал Мадрид? (АНКЕТА)

Трябва ли да бъде уволнен Шаби Алонсо от Реал Мадрид? (АНКЕТА)

Последни новини

Левски е първият четвъртфиналист за Купата

Левски е първият четвъртфиналист за Купата
Кубрат Пулев закова 115 кг преди защитата на световната титла (ВИДЕО)

Кубрат Пулев закова 115 кг преди защитата на световната титла (ВИДЕО)
live
НА ЖИВО: Кантарът преди Кубрат Пулев - Мурат Гасиев

НА ЖИВО: Кантарът преди Кубрат Пулев - Мурат Гасиев
Тъжна вест: Отиде си Иван Евстатиев - една от емблемите на родния баскетбол

Тъжна вест: Отиде си Иван Евстатиев - една от емблемите на родния баскетбол
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV