В ръкавиците на Пулеви

Епизод 5: Килограмите се топят като часовете до мача (ВИДЕО)

Не пропускайте - Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев на живо по bTV, bTV Action и Voyo.bg

Килограми, килограми, килограми. Вечната тема преди голям боксов мач. Битка на потене, на нерви, на глад. Но не и за Кубрат Пулев.

Кантарът

Носителят на регулярната световна титла по бокс в тежка категория на WBA закова 115 кг на официалния кантар и тази вечер ще се качи на ринга срещу Мурат Гасиев с предимство от 10 кг.

Снимка: gettyimages.com

От лагера на Белмекен до официалното претегляне Пулев е свалил 7 кг. Той няма и един излишен килограм, а в щаба му са уверени, че предимството от 10 спрямо руснака не е никак за подценяваме. И може да изиграе ключова роля при защитата на пояса тази вечер в Дубай. 

Денят на големия сблъсък: Къде да гледате Кубрат Пулев - Мурат Гасиев?

Броим часовете

Официалните събития минаха, часовете до боксовия мач на годината за България се нижат бързо. Кубрат Пулев изглежда повече от готов да защити пояса си. Дали ще се случи? Ще разберем тази вечер. 

Снимка: gettyimages.com

В 19:00 ч. е началото на атрактивното ни коментарно студио. Може да го гледате пряко по bTV Action и на платформата ни VOYO.BG

В 21:30 ч. се прехвърляме и пряко по bTV, за да ви направим съпричастни на защитата на титлата на Кубрат Пулев. 

Очаквайте ни с ексклузивни гости, включвания директно от Дубай на нашите пратеници Илия Илиев и оператора Петър Стоев, както и с първите думи на боксьорите след мача! 

И докато чакаме с притаен дъх боксовото зрелище, ви препоръчваме да изгледате епизод 5 на поредицата ни "В ръкавиците на Пулев". Заслужава си! 

А тук можете да гледате предишните епизоди от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой: 

Епизод 1

Епизод 2

Епизод 3

Епизод 4

Тагове:

бокс епизод 5 Kубрат Пулев защита епизоди в ръкавиците на пулев регулярна световна титла мурат гасиев

