Защо Кобрата и Гасиев ще се боксират на... тенис корт?

Само няколко часа остават до боксовото зрелище в Дубай, което ще реши съдбата на регулярната световна титла в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA).

И докато всичко около съперниците изглежда ясно, то трябва да споменем любопитния факт, че цялата гала вечер ще се състои на... тенис корт.

Мястото на Федерер

The Dubai Duty Free Tennis Stadium ще бъде домакин на събитието BETCITY IBA Pro 13. Комплексът е домакин на един от големите тенис турнири от сериите ATP 500 и WTA 1000.

Още от 1993 г. там се играят важни мачове, обикновено в началото на тенис сезона.

До колко са важни тези срещи и това място, можем да съдим по факта, че шампиони на надпреварите са Роджър Федерер (7 пъти), Новак Джокович (5 пъти), Анди Родик, Даниил Медведев, Андрей Рубльов, Стефанос Циципас, Винъс Уилямс (3 пъти), Жустин Енен-Арден (4 пъти), Симона Халеп (2 пъти), Елена Свитолина (2 пъти) - все важни фигури в тениса.

За Роджър Федерер - Маестрото от Швейцария, това със сигурност е един от най-успешните турнири в кариерата му!

Хотел с близо 300 стаи

Самият корт е открит през 1993 г., а впоследствие около него започват да се формират прилежащите сгради - ресторанти, магазини, място, на което се разполага "тенис селце" с редица забавления за посетителите.

Капацитетът му е 5000 зрители на четирите трибуни около корта. За боксовата гала вечер местата ще бъдат повече, като в момента са останали билети само за най-отдалечените от ринга места. Те са на цена от 30 долара.

До самият корт пък има... хотел. Мястото често се превръща в дом за тенис звезди и VIP гости на събитията там. Той има близо 300 стаи, а цените за нощувка варират от 220 до 420 евро за нощувка.

Концерти и бокс

На тенис корта са се изявявали, освен титани с ракети в ръка, и доста имените музикални изпълнители.

Концерти там са имали Стинг, Брайън Адамс, Енрике Иглесиас, Глория Гейнър, Кулио и други.

Боксовите събития само тази година са три, като кулминацията е именно мачът за регулярната световна титла на WBA между шампионът Кубрат Пулев и претендентът Мурат Гасиев.

