ЕКСКЛУЗИВНО: Дионтей Уайлдър с първо интервю за българска медия! (ВИДЕО)

Ексклузивно и само по bTV! Бившият световен шампион по бокс в тежка категория на WBC Дионтей Уайлдър с първо телевизионно интервю за българска медия.

Екипът ни в Дубай - Илия Илиев и Петър Стоев, се натъкна на Бронзовия бомбардировач часове преди боксовата галавечер, в която Кубрат Пулев ще защитава пояса си на WBA срещу Мурат Гасиев.

"Много ми хареса в България"

"Веднъж съм бил в България. Трябваше да отида там, за да снимам една реклама за мач. Много ми хареса там, прекарах си чудесно. Казах на хората, че ще се върна, бях много заинтересован от това, което се случваше. Обичам да посещавам различни места и да срещам нови хора, различни култури. Всички сме човешки същества и всички живеем по различен начин по целия свят и аз обичам това", започна усмихнато Уайлдър.

Американецът е истинско страшилище на боксовия ринг. През последните 10 години е сред най-добрите в тежка категория и се надява съвсем скоро да си уреди мач с непобедения шампион Олександър Усик.

"Както знаете, Усик ме предизвика лично, което е изненада за мен. Не обичам изненадите. Но ще приема тази изненада, тя е добра изненада за мен и ние сме в преговори. Това е нещо реално, нещо истинско, което се случва. Много съм развълнуван, сърцето ми тупти силно. Тренирам и нямам търпение да се прибера вкъщи. Това е основният ми фокус в момента – този боксов мач. Ако спечеля този мач, това ще промени всичко. Ще отвори вратите за мен, ще върне бокса и вълнението със сигурност. Много хора казват, че спортът става скучен. Няма кой да го направи вълнуващ и много хора разчитат на мен да върна това вълнение", откровен е Уайлдър.

Шансовете на Кобрата

Попитан какви са шансовете на Кубрат Пулев да защити пояса си, той отговори: "Възможно е. Всичко зависи от това кой ще има повече хъс и кой ще захапе другия по-силно. От едната страна, Пулев е страхотен боксьор. От другата страна Гасиев също е много добър боксьор, тренирал съм с него няколко пъти - много техничен и бърз. Но той сега е в тежка категория, това не е полутежка, нещата са различни. Той сега тепърва се изкачва нагоре, аз не съм го виждал как се бие в тежка категория. Ако се е бил там, не съм го гледал. Гледал съм Пулев милион пъти и мисля, че ще е страхотна битка."

Дионтей Уайлдър отправи и специално послание до българските си фенове.

"До всички мои български фенове, благодаря ви за любовта и подкрепата, която ми давате през всичките тези години. Тези, които са с мен от началото на кариерата ми са щастливи и горди, че все още мога да се нарека "Бронзовия бомбардировач". Това означава много за мен. И все още не сме приключили. Има още път да извървим. И като съм в молитвите и мислите ви, дори като тренирате понякога, когато удряте боксовия чувал, мислете за мен. Мислете за Уайлдър и ми пожелайте успех. Защото се завръщам. Имам голяма възможност и няма да я приема за даденост. Ще тренирам като луд и ще се върна на върха. Но дотогава - много любов на всички, мир и щастие", завършва Дионтей Уайлдър.

