Трето поколение Пулеви на ринга! Самуил по стъпките на Кобрата, Тервел и Венко! (ВИДЕО)

Ако Венко Пулев още беше между нас, щеше да е горд!

Заветът му се помни и вече се предава през поколенията! Мечтата му да има в рода световен шампион се сбъдна през миналата година, когато Кубрат Пулев заслужи регулярната световна титла в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA), побеждавайки Махмуд Чар.

Днес, 12 декември, на Кобрата му предстои първа защита - срещу Мурат Гасиев в Дубай. Мача може да гледате пряко по bTV Action и платформата VOYO.BG от 19:00 ч., а и по bTV след 21:30 ч.

И докато настоящото поколение Пулеви - Кубрат и Тервел, водят тежки битки на ринга в момента, след тях расте един нахъсан бъдещ шампион.

Самуил - най-малкият син на Тервел, е готов да продължи завета!

Свежа кръв

Сами ще стане на 5 години навръх Благовещение (25 март) 2026 г. На тази крехка възраст той вече е наясно как се слагат ръкавици и какво се прави между въжетата, при това не само от гледане на мачове!

"Беше съвсем непринудено. Аз си тренирах, а той влезе на ринга и започна да ме копира. Той го носи в себе си, има си го в него - ген е и желание и хъс. Аз не държа моите деца да станат боксьори. Техният живот те ще си го живеят. Прекалено обсебващо е. Ние трябва да им дадем нещо от нас и всеки, в което е най-добър, трябва да им обърне внимание. Ако съм цигулар, ще му дам цигулката", споделя Тервел и добавя:

"Децата ни са диаманти - най-ценното нещо, което за нищо на света не можеш да замениш. В Сами виждам силен дух, на моменти ми е трудно да работя с него, защото си противопоставя характера на моя за неща, които все още не знае, че са правилни. Много голямо инатче е! Само с добро става с него, с лошо не може. Трябва да е леко, леко"

Сами е най-малкият в семейството на Тервел и Диана.

Аспарух (на 9) също често е в боксовата зала. Най-големият Калоян (на 16) също е избрал спорта, но не бокса. Той е футболист във втория тим на ЦСКА.

Духът на Пулеви

"Когато някой иска да те повали и когато си толкова близо да преклониш глава, помни: Зад твоето име стои моето име" - това са едни от думите на Венко Пулев, който сам отглежда петте си деца след смъртта на майка им Христина.

Той е този, който дава първите житейски уроци на Кубрат и Тервел. Той е и този, който ги насочва към бокса!

"Баща ми казваше, че боксът е спорт, който наказва. Така е! Вече 35 години имам опит в бокса и действително, ако не внимаваш, може да страдаш. Човек бива победен само, когато той се предаде. Духът, който ни даде баща ни - на мен, на Кубрат, ми е пътеводна светлина във всяка една сфера", казва Тервел.

"На моите момчета бих им пожелал да са винаги заедно, да са сплотени, да се подкрепят и да са силни. Дори да загубят, дори да паднат, да пазят честта. Никоя загуба не е окончателна, никоя победа не е най-великата. Това е моят завет!", добавя той преди да пусне Самуил за "нещо сладко"

Послание към Кобрата

Тервел вече е в Дубай, където ще бъде в ъгъла на Кубрат по време на мача срещу Мурат Гасиев днес. Братята отново ще са заедно!

А от София палци ще стискат и Аспарух, и Самуил! Които имам послание към чичо си:

"Трябва да го победиш този руснак!"

Дали Кобрата ще зарадва племенниците си, ще разберете, ако гледате мача срещу Мурат Гасиев днес, 12 декември. Започваме пряко в 19:00 ч. по bTV Action и на VOYO.BG, а след 21:30 ч. се прехвърляме и на bTV!

А тук можете да подгреете за мача с епизодите от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой:

