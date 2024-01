Голям мач на хоризонта: Кубрат Пулев ще се бие за световна титла!

Най-добрият български боксьор Кубрат Пулев ще се бие за една от световните титли на WBA (редовна) в тежка категория. Това обяви един от най-компетентните боксови журналисти Дан Рафаел, според когото Кобрата ще се изправи срещу Махмуд Чар от Германия.

Боксовият мач между двамата е планиран за март 2024 г. в България.

Според Рафаел, договорът между двамата боксьори вече е подписан, а сега се чака определяне на дата за зрелищния сблъсък.

Американецът твърди, че Чар е искал да се боксира с Дерек Чисора, но плановете му са пропаднали.

Затова германецът от сирийски произход, който има 34 победи (20 с нокаут) и 4 загуби, ще премери сили с Кобрата.

Последният мач на Пулев на професионалния ринг бе през декември 2023 г., когато победи по точки Анжей Вавжик на гала вечер в Коста Меса.

В Калифорния на ринга се качи и братът на Кубрат - Тервел Пулев, който впечатли срещу Дионардо Майнър.

