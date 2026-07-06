Видео - Световно първенство 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Норвегия - Бразилия 2:1 и рециталът на Арлинг Холанд (ВИДЕО) Головият звяр вече има 7 попадения на Мондиал 2026 и се изравни с Лионел Меси и Килиам Мбапе

Петкратният световен шампион Бразилия е аут от Мондиал 2026! Норвегия елиминира "Селесао" в осминафиналите след успех с 2:1 в Ню Джърси (САЩ).

В герой за "викингите" се превърна суперзвездата им Арлинг Холанд, който отбеляза и двата гола за своите - в 79' и 90'. Таранът се разписа в 14-и пореден двубой с националната фланелка, като има 27 гола в тази серия.

Той може да се похвали с вече 7 попадения на Мондиал 2026, с колкото са още Килиан Мбапе (Франция) и Лионел Меси (Аржентина).