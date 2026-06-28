Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Поредният рецитал на Лионел Меси на световното (ВИДЕО) Още един гол за звездата на Аржентина на Мондиал 2026

Ново разочарование за Кристиано Роналдо и нов рекорд за Лионел Меси на световното първенство.

Португалия и Аржентина избегнаха ранна среща в турнира и могат да играят единствено на финал.

Още един гол

Аржентинският гений имаше нова паметна нощ в САЩ, този път в мача срещу Йордания, завършил с победа 3:1.

Макар, че не започна като титуляр и се появи при 1:2 в полза на родината си, Меси отново открадна шоуто, записвайки пореден рекорд.

Снимка: Reuters

След като счупи постижението на Клозе за най-много голове, магьосникът от Росарио се превърна и в първият играч, вкарал в 7 поредни мача на световно първенство.

Той вкара 19-ия си гол на Мондиал от свободен удар, за да осигури трети успех на Аржентина.

Думите на треньора

„Меси сам предпочете да даде повече време на съотборниците си. Това добавя още към легендарния му статут. Той не е фокусиран върху рекордите. Лео прави неща, които вече не ме изненадват особено, но наистина нямам думи“

Това разкри селекционерът на Аржентина - Лионел Скалони.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.