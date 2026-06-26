Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Спорната ситуация при победата на Еквадор над Германия на Мондиал 2026 (ВИДЕО) Съдията Тори Пенсо не отмени гола

Победата на Еквадор над Германия с 2:1 в последния кръг на груповата фаза на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико вероятно е най-голямата изненада на турнира до момента.

Въпреки че мача нямаше значение за Бундестима, подвига на южноамериканците ще остане в историята!

При това не само за Еквадор, а и за съдията на срещата Тори Пенсо. Тя се превърна в първата американка, която бе основен рефер в мач на Мондиал.

Снимка: Reuters

Голът на Лирой Сане от Германия разгневи еквадорците заради опасна игра на Павлович в хода на атаката. Пенсо и асистентите й от VAR прецениха, че проблеми няма.

Плата и Ангуло вкараха за Еквадор и пратиха южноамериканците в елиминациите на световното първенство.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.