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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Вижте още веднъж: Автоголът на Тунис - Нидерландия (ВИДЕО)

11-о попадение в собствената врата на световното първенство по футбол 2026

За 11-и път през настоящото световно първенство футболист вкара в собствената си врата!

Това се случи на мача между Тунис и Нидерландия, в който европейският тим нямаше проблеми и победи с 3:1.

Мачът беше поверен на 33-годишната мексиканска реферка Катя Гарсия.

Снимка: Reuters

Автоголът за 1:0 за Нидерландия бе дело на капитана на Тунис Елиес Скири, като той прати топката в собствената си врата в 3-ата минута.

Това е и най-бързият автогол на този Мондиал, на който вече видяхме 11 такива попадения.

Минута по минута: Тунис - Нидерландия 1:3

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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