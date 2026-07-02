Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Драматичният обрат, който постигна Белгия срещу Сенегал (ВИДЕО) Дузпа в 125-ата минута на световното първенство по футбол

Един от най-напрегнатите и луди мачове на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико се случи на 1/16-финалите!

В него Белгия победи Сенегал, след като изоставаше с 0:2 и успя да докара мача до продължения.

До 86-ата минута по всичко личеше, че Сенегал ще се класира за осмифиналите на Мондиала. И когато белгийците вече виждаха своето отпадане, в рамките на само 3 минути в края на мача, стигнаха до бързи 2 гола благодарение на влезлия като резерва Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс, който се възползва от грешка на бившия вратар на Локомотив Пловдив - Мори Диау.

Снимка: Reuters

Така се стигна до продължения, които не предложиха много. Когато изглеждаше, че спорът ще се реши с дузпи, Белгия получи такава в 126-ата минута и след намесата на VAR. Наказателният удар беше отсъден за фал срещу Тилеманс, който не трепна пред бялата точка в последната минута на мача и се превърна в герой за Белгия.

Попадението му в 124:44 е най-късното в историята на световните финали.

В осминафиналите за белгийците предстои сблъсък със САЩ. Тимът-домакин спечели с 2:0 срещу Босна и Херцеговина, въпреки че играха с 10 души повече от половин час.

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