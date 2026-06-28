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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Вижте още веднъж: Колебливото 0:0 на Португалия срещу Колумбия (ВИДЕО)

И една спорна засада

Кристиано Роналдо и Португалия се класираха за елиминациите на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, въпреки равенството в последния мач от групата среку Колумбия.

Двата тима направиха 0:0, а това отреди по-сложна задача за "мореплавателите", които ще играят първо с Хърватия, а при победа - с Испания, ако съседите им не допуснат грешка.

Мачът

Въпреки липсата на голове, срещата с Колумбия бе доста атрактивна.

Южноамериканците създадоха по-добрите положения, а гол на Давинсон Санчес във втората минута от добавените 5 не беше зачетен заради засада след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

При повторението се видя, че положенето е спорно.

Така в 3 мача от групите Роналдо има два гола.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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