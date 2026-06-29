Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте отново: Голът, с който Бразилия осуети сензацията на световното (ВИДЕО) Япония и един от фаворитите на Мондиала до последно играеха при 1:1

Най-късният победен гол в историята на световните първенства класира Бразилия за осминафиналите на Мондиала.

Съставът на Карло Анчелоти изоставаше с 0:1 от Япония след попадение на Каишу Сано след половин час игра, но Каземиро съумя да изравни в 56-ата минута.

На прага на продълженията, в петата минута на добавеното време, Габриел Мартинели прати топката в мрежата за 2:1 и изстреля тима на осминафинал.

Попадението остава в историята като най-късния победен гол отбелязан преди края на редовното време в елиминационен мач.

В следващия кръг Бразилия ще опита да продължи похода си към шеста световна титла срещу победителя от Норвегия - Кот д'Ивоар.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.