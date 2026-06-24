Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Мач номер 200 на Лука Модрич (ВИДЕО) Съотборниците го изненадаха с фланелка

Съдбовна вечер за легендата на хърватския футбол Лука Модрич.

Капитанът на балканския тим на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико изигра своя мач 200 за националния тим.

Той го спори при победата на Хърватия над Панама с 1:0 във втория кръг на груповата фаза на Мондиала.

Само още трима

Трима други футболисти имат удоволствието да са защитавали честта на страната си в 200 или повече мача.

Снимка: Reuters

Освен Модрич, такова постижение в кариерите си имат Кристиано Роналдо за Португалия (230 мача), Лионел Меси за Аржентина (201 мача) и Бадер Ал-Мутауа за Кувейт (202 мача).

Модрич, който през 2018 г. спечели "Златната топка", играе за "ватрените" от 2006 г. насам.

Голове и постижения

Именитият полузащитник има 29 гола за Хърватия.

Той бе капитан при достигането на тима до второто място на световното през 2018 и третото място през 2022 г.

След мача с Панама, съотборниците на Модрич му подариха специална фланелка с номер 200 на гърба.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.