КАТЕГОРИИ

  • Вход
  • На живо
Световно първенство по футбол 2026

Публикувано в  

bTV Спорт екип

Вижте още веднъж: Мач номер 200 на Лука Модрич (ВИДЕО)

Съотборниците го изненадаха с фланелка

Съдбовна вечер за легендата на хърватския футбол Лука Модрич. 

Капитанът на балканския тим на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико изигра своя мач 200 за националния тим

Той го спори при победата на Хърватия над Панама с 1:0 във втория кръг на груповата фаза на Мондиала. 

Само още трима

Трима други футболисти имат удоволствието да са защитавали честта на страната си в 200 или повече мача. 

Снимка: Reuters

Освен Модрич, такова постижение в кариерите си имат Кристиано Роналдо за Португалия (230 мача), Лионел Меси за Аржентина (201 мача) и Бадер Ал-Мутауа за Кувейт (202 мача). 

Модрич, който през 2018 г. спечели "Златната топка", играе за "ватрените" от 2006 г. насам. 

Голове и постижения

Именитият полузащитник има 29 гола за Хърватия. 

Той бе капитан при достигането на тима до второто място на световното през 2018 и третото място през 2022 г. 

След мача с Панама, съотборниците на Модрич му подариха специална фланелка с номер 200 на гърба. 

 

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

кристиано роналдо капитан национален отбор мондиал Хърватия лионел меси лука модрич рекорди кариера панама златна топка 2018 2022 постижения голове полузащитник ватрените

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата