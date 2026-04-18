Алекс Николов пак блести в Италия, излиза за титлата

Александър Николов изведе Кучине Лубе Чивитанова до финал в италианската волейболна Суперлига. Българският национал завърши с 13 точки (10 от атака, две блокади и един ас) за победата с 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) над Верона у дома.

Така Кучине Лубе Чивитанова спечели полуфиналната серия с 3-1 успеха. Във финала предстои сблъсък с Перуджа, който в другия полуфинал прегази Перуджа с 3-0 победи.

Първият двубой за титлата е следващата неделя, като Перуджа има домакинско предимство.

Николов бе истински лидер на тима си, като се нае с отговорността да записа победната точка за 25:20 след мощна атака.

От Чивитанова по-резултатен бе единствено канадският национал Ерик Льопке, който отбеляза 15. С 12 за победата помогна и националът на Италия Матия Ботоло. От тима на Верона с 15 точки завърши Кейта Нумори.