bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Алекс Николов пак блести в Италия, излиза за титлата

Българският волейболист с ключова роля за Кучине Лубе Чивитанова

Александър Николов изведе Кучине Лубе Чивитанова до финал в италианската волейболна Суперлига. Българският национал завърши с 13 точки (10 от атака, две блокади и един ас) за победата с 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) над Верона у дома.

Така Кучине Лубе Чивитанова спечели полуфиналната серия с 3-1 успеха. Във финала предстои сблъсък с Перуджа, който в другия полуфинал прегази Перуджа с 3-0 победи.

Първият двубой за титлата е следващата неделя, като Перуджа има домакинско предимство.

Алекс Николов блести при страхотен обрат на Лубе (ВИДЕО)

Николов бе истински лидер на тима си, като се нае с отговорността да записа победната точка за 25:20 след мощна атака.

От Чивитанова по-резултатен бе единствено канадският национал Ерик Льопке, който отбеляза 15. С 12 за победата помогна и националът на Италия Матия Ботоло. От тима на Верона с 15 точки завърши Кейта Нумори.

Тагове:

финал Италия Александър Николов титлата Чивитанова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV