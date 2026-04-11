Алекс Николов блести при страхотен обрат на Лубе (ВИДЕО)

Александър Николов беше над всички при страхотен обрат на Лубе! Тимът на световния вицешампион пречупи Верона с 3:2 (22:25, 26:28, 25:22, 25:19, 15:12) като гост в третия мач между двата тима от полуфиналната серия в италианската волейболна Суперлига.

По този начин Лубе поведе с 2-1 успеха и се нуждае от още един, за да стигне до спора за трофея.

В другата серия бронзовите медалисти от миналия сезон - Перуджа, водят с 2-0 на Пиаченца.

Алекс блести в Италия

Днес Николов завърши с 22 точки, от които 6 аса и 2 блока, при 33% ефективност в нападение, 8% перфектно и 15 позитивно посрещане.

Ерик Льопки се отчете със 17 точки за Чивитанова, докато за домакините по 21 реализираха Нумоури Кейта и Дарлан Соуса.

Серията се играе до 3 победи от 5 двубоя, като Лубе е домакин на следващия - на 18 април (събота) от 19 ч. българско време.

Лубе игра финал през миналия сезон, но се задоволи със сребърните медали, след като отстъпи с 1-3 успеха на Тренто. Отборът на Спортист №2 на България за 2025 г. не е печелил титлата в Италия от сезон 2021/2022 насам, когато се наложи с 3-1 победи над Перуджа.