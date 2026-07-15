Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Бенефисът на обичания Теодор Салпаров - пряко в каналите на bTV Media Group! (ВИДЕО) Емблематичното либеро събира у нас редица световни звезди

Един от най-добрите, един от най-обичаните, един от най-атрактивните, един от най-запомнящите се волейболисти в историята на българския национален отбор ви кани на шоу, с което ще сложи края на кариерата си официално.

Теодор Салпаров събира най-големите звезди и хилядите си фенове, за да може подобаващо да се сбогува с любимата игра на 5 септември в столичната Арена "8888".

Мачът ще може да гледате пряко в каналите на bTV Media Group!

Началото

"Сърцето на отбора" - така най-често наричат Салпаров и има защо!

Като либеро той може да не забива, да не изпълнява сервис, но работата му е от критична важност! Теди ще бъде запомнен с това, че е там, където трябва! Той е човекът, който поема най-трудните и тежки удари на съперниците, за да даде началото на добра атака!

Той е такъв! Скромен, работлив и носещ стабилност.

Снимка: Getty Images

Салпаров е роден на 16 август 1982 г. в Габрово. На 14 години се мести в София, като иска да тренира футбол, но майка му Тодорка - бивша волейболистка, го убеждава да опита от нейния спорт.

Така Теди се озовава в залата на ЦСКА, където започва всичко!

Тъй като няма нужния ръст да е нападател, треньорът Сашо Попов го насочва към поста либеро, за да се превърне един ден в емблемата на тази позиция у нас!

Успехите

Кариерата на Салпаров преминава през руските Луч, Динамо Москва, Газпром Сургут, Зенит Казан, турския Галатасарай, френския Лион и отново у нас - в Нефтохимик и Хебър.

Снимка: cev.lu

Той е трикратен шампион на Русия със Зенит Казан, двукратен носител на Купата на Русия и с Динамо, и със Зенит, четирикратен шампион на България - с ЦСКА и Нефтохимик.

Един от любимите волейболисти на България има три титли (2015, 2016, 2017) от Шампионската лига със Зенит Казан, като през 2015 г. печели и индивидуалният приз за Най-добро либеро на финалната четворка.

Снимка: CEV

Национален отбор

Салпаров е може би волейболистът с най-много мачове за националния тим на България! Той носи гордо фланелката от 1999 до 2020 г., а след това се завръща през 2023 г. за кратко.

Няма фен, който да не помни емблематичната му емоционална прегръдка при важна точка! Теди скачаше и с цялото си същество прегръщаше, сякаш канализираше енергията в залата!

Снимка: Getty Images

Той е бронзов медалист от световното през 2006, европейското през 2009 и Световната купа от 2007 г.

Вкъщи трофеите се борят в детски усмивки. Салпаров е баща на трима сина. Най-големият Георги вече върви по неговите крачки и играе за Левски.

С актрисата Ралица Паскалева пък са горди родители на Максим (на 7 години) и Красимир (на 2 години).

Снимка: instagram/ralitsapaskaleva

Цялата енергия на Теодор Салпаров, лъчезарната му усмивка, майсторските спасявания, емблематичните му скокове върху съотборници ще можем да видим още веднъж - на 5 септември пряко в каналите на bTV Media Group!

Не пропускайте бенефиса на любимото либеро на България!