Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Двама велики бразилци на бенефиса на Теодор Салпаров у нас Гледайте "Една кариера. Една легенда" пряко по bTV и на VOYO.BG в на 5 септември Снимка: Lap.bg

Двама от най-изявените волейболисти на Бразилия в последните години ще пристигнат у нас, за да уважат едно от събитията на годината - бенефиса на Теодор Салпаров!

Шоуто "Една кариера. Една легенда" ще бъде на 5 септември и ще може да го гледате пряко в ефира на bTV, както и на нашата онлайн платформа VOYO.BG!

На терена в столичната зала "8888" ще видим редица легенди в един от най-обичаните спортове у нас, а сред тях са Данте Амарал и Серджо Сантос!

Данте Амарал

Данте Амарал бе един от най-добрите нападатели в световния волейбол и основна фигура при олимпийската титла на Бразилия в Атина през 2004 година.

Снимка: Getty Images

Във визитката му личат още три поредни световни титли - 2002, 2006 и 2010 година и общо 7 златни медала в Световната лига.

Най-важните индивидуални награди на Данте са тази за Най-добър нападател на Игрите в Атина и на Мондиала в Япония през 2006 г.

Серджо Сантос

Серджо Сантос бе безапелационният номер 1 на поста либеро повече от десетилетие, като бе част от състава на Бразилия при световните титли през 2002 и 2006 и неизменна част от отбора, доминирал 7 пъти в Световната лига.

Освен златото от олимпийските игри в Атина, Серджо добави в богата си колекция и титлата от Игрите в Рио през 2016, когато на 41-годишна възраст бе избран и за Най-полезен играч на турнира.

Снимка: Getty Images

Двамата с Амарал ще пристигнат у нас, за да уважат другото дълголетно и емблематично либеро - Теодор Салпаров.

Участие в бенефиса вече потвърди не кой да е, а носителят на "Златната топка" във футбола - Христо Стоичков.

Гледайте "Една кариера. Една легенда" пряко по bTV и на VOYO.BG на 5 септември от 16:30 ч.