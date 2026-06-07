Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Бихме Аржентина преди Лигата на нациите Вторите в света с последна контрола. Не се уплашиха от 5000 по трибуните

Мъжкият волейболен тим на България постигна победа в последната си контрола преди старта на участието си в Лигата на нациите.

Световните вицешампиони се справиха с Аржентина, при това като гости в Росарио - родния град на Лионел Меси. Водени от дуото Александър и Симеон Николови, "лъвовете" постигнаха победа с 3:1 (25:18, 19:25, 25:20, 25:21).

Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини не се уплашиха и от шумната публика, която наброяваше около 5000 фенове.

Мачът

Отборът на България нямаше особени затруднения в мача, като изключение бе единствено вторият гейма, в който аржентинците направиха шест аса и така го взеха с 25:19.

В останалите три гейма българският тим имаше превъзходство и закономерно се поздрави с победата.

Точката на спора сложи Венислав Антов, който затвори мача с ас.

За България най-резултатен с 20 точки бе Александър Николов. За Аржентина с 15 точки приключи Лусиано Висентин.

Програмата

За волейболистите ни предстои напрегнато лято, като кулминацията е европейското първенство през септември, на което страната ни е съдомакин.

Първо обаче е ред на Лигата на нациите. Традиционният турнир ще е първият за селекцията на Джанлоренцо Бленджини, която изненада всички на световното първенство във Филипините през 2025 г. и грабна сребърните медали.

Снимка: БФВ

Първият съперник на България ще е Белгия, а мачът е на 10 юни в Бразилия.