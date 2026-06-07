Бихме Аржентина преди Лигата на нациите
Вторите в света с последна контрола. Не се уплашиха от 5000 по трибуните
Мъжкият волейболен тим на България постигна победа в последната си контрола преди старта на участието си в Лигата на нациите.
Световните вицешампиони се справиха с Аржентина, при това като гости в Росарио - родния град на Лионел Меси. Водени от дуото Александър и Симеон Николови, "лъвовете" постигнаха победа с 3:1 (25:18, 19:25, 25:20, 25:21).
Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини не се уплашиха и от шумната публика, която наброяваше около 5000 фенове.
Мачът
Отборът на България нямаше особени затруднения в мача, като изключение бе единствено вторият гейма, в който аржентинците направиха шест аса и така го взеха с 25:19.
В останалите три гейма българският тим имаше превъзходство и закономерно се поздрави с победата.
Точката на спора сложи Венислав Антов, който затвори мача с ас.
За България най-резултатен с 20 точки бе Александър Николов. За Аржентина с 15 точки приключи Лусиано Висентин.
Програмата
За волейболистите ни предстои напрегнато лято, като кулминацията е европейското първенство през септември, на което страната ни е съдомакин.
Първо обаче е ред на Лигата на нациите. Традиционният турнир ще е първият за селекцията на Джанлоренцо Бленджини, която изненада всички на световното първенство във Филипините през 2025 г. и грабна сребърните медали.
Първият съперник на България ще е Белгия, а мачът е на 10 юни в Бразилия.