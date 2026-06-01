Волейнационалите гледат към трофея в Лигата на нациите (ВИДЕО)
Световните вицешампиони започнаха тренировки за турнира
След еуфорията от миналото лято, мъжкият национален отбор по волейбол е готов за нови предизвикателства. Тимът започна тренировки за Лигата на нациите и домакинството на европейското първенство.
"Ние вече сме медалисти от световно, със сигурност ще звучи по-добре "Шампион", което означава златен медал. Това е мечтата на всички тук. Ние работим за тази мечта. Дали ще я изпълним? Всичко зависи от нас!", сподели Мартин Атанасов.
Точно 244 дни след паметното посрещане в София след второто място на световното първенство, волейболните национали гледат към следващите големи цели.
"Със сигурност ще е трудно и дълго волейболно лято. Нашата цел си остава същата да се класираме за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. За да я постигнем, ще трябва да работим много и здраво", коментира селекционерът Джанлоренцо Бленджини.
С мисъл и за Евро 2026
През лятото тимът ни ще участва в Лигата на нациите и впоследствие на европейското първенство, на което страната ни е сред страните-домакини.
"Надявам се да бъдем на финалите. Излишно е да говорим: "Отиваме на финали!", каза Атанасов.
"Със сигурност има очаквания. Ние сме окей с това нещо. Това е нормално.", заяви Аспарух Аспарухов.
Първият двубой на националите е на 10 юни срещу Белгия от Лигата на нациите.