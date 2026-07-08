Волейбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Двама братя, един отбор: Лубе обяви Симеон Николов Осигурихме си един от най-блестящите таланти във волейбола, похвали се клубът

Италианският клуб Кучине Лубе Чивитанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал тригодишен договор.

"Става дума за голям удар на пазара за клуба, който си осигури един от най-блестящите и следени таланти в световния волейбол. Много млад, но вече с опит на най-високо ниво, както и с националния отбор, с който спечели сребърен медал на Световното първенство през 2025, Симеон Николов е смятан за световна звезда", написаха от тима.

"Щастлив съм и развълнуван от това ново приключение. Винаги съм искал да играя в Суперлигата."



Мечтата ми не беше просто да дойда в Италия, но да бъда част от голям клуб. Днес това става възможно с трансфера ми в Лубе, който е отбор, борещ се до края за важни цели. Пристигам в Чивитанова, за да стана най-добрият на моя пост!", казва по-малкият от братята Николови пред клубния сайт.

Той ще играе в Кучине Лубе Чивитанова с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа договор до 2029.

Кариера

След първите си стъпки в Левски, където преминава през школата и достига до първия отбор, Симеон печели националната титла при юношите до 18 години през сезон 2022/23 и е част от състава, който триумфира с шампионската титла и Суперкупата на България през 2023/24.

Следвайки пътя на брат си, той заминава за САЩ, където играе за Long Beach State University и печели титлата в първенството на NCAA. След това подписва с Локомотив Новосибирск, с който завършва сезона на трето място както в руското първенство, така и в турнира за Купата.

Големият пробив на Симеон с националния отбор идва със сребърния медал от Световното първенство през 2025 година. Преди това той вече се беше утвърдил и при подрастващите, печелейки Балканското първенство до 21 години, сребро от Европейското първенство до 21 години през 2024 година, както и бронзови медали от европейските първенства до 21 и до 19 години.

Визитка

Дата на раждане: 24 ноември 2006 г.

Място на раждане: София, България

Националност: България

Пост: Разпределител

Ръст: 208 см

Клубна кариера

2026/27 – Кучине Лубе Чивитанова (Италия)

2025/26 – Локомотив Новосибирск (Русия)

2024/25 – Long Beach State University (САЩ)

2021/24 – Левски София (България)

Отличия с клубове

Шампион на NCAA (2024/25)

Шампион на България (2023/24)

Носител на Суперкупата на България (2023/24)

Медали с националния отбор