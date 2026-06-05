Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Симеон Николов в Лубе до 2029-а! Официалният трансфер на разпределителя се очаква да бъде обявен съвсем скоро Снимка: https://lokovolley.com/

Световният вицешампион с България Симеон Николов ще подпише договор до 2029 г. с Лубе Чивитанова, научи bTV. Трансферът на 19-годишния разпределител се очаква да бъде обявен съвсем скоро от италианския клуб.

В момента Мони и брат му Александър са на лагер с националния отбор са в Росарио за приятелски мач с Аржентина преди участието на България в Лига на нациите. Първият мач на "лъвовете" е на 10 юни срещу Белгия.

Снимка: Facebook

Това ще бъде втори чуждестранен тим в Европа за Симеон Николов, след като през последната година бе част от Локомотив Новосибирск, воден от Пламен Константинов. Припомняме, че преди да замине за Русия през миналия май, Николов игра в колежанското първенство на САЩ.

Тригодишният договор на Мони означава, че Лубе ще си осигури в състава и поставения под №5 за най-добър волейболист в света през миналата година, след като до момента разполагаше с №2 в лицето на неговия брат - Александър.

Така синовете на Владимир Николов ще се съберат и на клубно ниво. Припомняме, че Алекс поднови своя договор с италианския клуб през февруари 2024 г.

Настоящото му споразумение е до 2028 г. Това означава, че двама от най-ярките волейболисти в света в лицето на братя Николови ще бъдат в основата на дългосрочния проект на 7-кратния шампион на Италия.