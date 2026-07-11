Волейбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кошмарен трети гейм остави България на ръба в Лига на нациите Загубихме ключовия сблъсък с Франция с 1:3 Снимка: VNL

Женският национален отбор на България пропусна отлична възможност да си осигури оставане в Лига на нациите, след като отстъпи с 1:3 (23, -20, -28, -22) на Франция в ключов директен сблъсък. Окончателната развръзка ще стане ясна в последния ден, когато тимът на Марчело Абонданца се изправя срещу Германия.

Българките могат да съжаляват най-вече за третия гейм, в който изпуснаха пет възможности да поведат с 2:1. Подобно на мача с Чехия, отборът спечели първата част, но не успя да задържи преднината си. Сериозен проблем се оказа блокадата на французойките, която често спираше атаките ни в решителните моменти.

Началото беше обещаващо. България поведе рано, преодоля изоставане и направи обрат при 20:19, преди да затвори първия гейм с 25:23. Във втората част Франция стартира по-уверено и натрупа аванс. Нашите наваксаха и дори обърнаха до 20:19, но последваха шест поредни точки за съперника и равенство в геймовете.

Третият гейм се превърна в ключов момент на двубоя. Играта вървеше точка за точка, а инициативата непрекъснато се сменяше. България стигна до няколко геймбола, но не успя да ги реализира. Микаела Стоянова, която до този момент беше сред най-резултатните ни състезателки, на няколко пъти бе спряна от френската блокада. След пропуснатите шансове Франция взе три поредни точки и измъкна драматично гейма с 30:28.

Въпреки удара българките започнаха добре четвъртата част и поведоха със 7:3. Франция обаче бързо възстанови равенството, а до края двата отбора си разменяха серии от точки. При 24:22 французойките не допуснаха обрат и затвориха мача с 25:22, оставяйки България в изключително трудна ситуация преди последния кръг.