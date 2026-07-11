Волейбол Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мони Николов пред Gazzetta dello Sport: Баща му е легенда, брат му - звезда, сега е неговият момент Италия е мечта, а сега е време да предизвикам Джанели, признава разпределителят Снимка: Reuters

Новият диригент на Лубе пристига с амбиция, фамилна история и огромни очаквания. Българският талант се присъединява към брат си Алекс и наследява традицията на великите разпределители в клуба от Марке, пише Gazzetta dello Sport за разпределителя на мъжкия ни национален отбор.

Чивитанова отваря нова страница в своята славна история. Един от най-титулуваните клубове в Италия ще започне своя 32-ри сезон в елита с нов майстор с диригентската палка - българския талант Симеон Николов, познат на всички като Мони.

„Всички ме наричат Мони. Това е прякорът, който в България използваме за моето име“, споделя 19-годишният разпределител пред изданието.

Той се вписва в дългата традиция на велики чуждестранни разпределители, носили екипа на клуба от Марке — имена като Маурисио, Бруно, Де Чеко... Новото попълнение на Чивитанова вече се превърна в едно от най-обсъжданите имена в Суперлигата — само часове след официалното представяне в социалните канали на клуба видеото с неговия трансфер събра над 700 000 гледания.

Зад фамилията Николов стои истинска волейболна династия. Симеон е син на Владимир Николов — легенда на българския волейбол и бивш състезател на Тренто, Кунео и Пиаченца. Сега Мони ще сподели съблекалнята с брат си Алекс, с когото вече написа история, печелейки сребърен медал от Световното първенство през 2025 г. с националния отбор на България, допълва италианската спорта Библия - Gazzetta dello Sport.

„Винаги съм мечтал да играя с Алекс. Когато се появи тази възможност, веднага казах „да“. Нямаше нужда от преговори - желанието ми беше ясно“, признава най-младият волейболен представител на фамилия Николови.

Голямото предизвикателство: Джанели

С пристигането на Симеон Николов италианската Суперлига получава още един специален плеймекър. Трансферът му поставя нов акцент върху един от най-интригуващите двубои в световния волейбол — срещата между него и капитана на Италия Симоне Джанели.

Двамата имат сходен профил — разпределители, които атакуват, изпълняват сервис от отскок и са изключително ефективни на блокада.

„Следя тази лига отдавна и нямам търпение да играя срещу състезатели като Кристенсон, Сбертоли и Джанели“, казва Николов.

„Искам да проверя собственото си ниво. Първият път, когато играх срещу Джанели, не разбрах почти нищо. След мача се прибрах в стаята си и изгледах срещата отново, за да го изуча.“

В Чивитанова българинът ще носи легендарния №1 и пристига с ясна цел - победа във всички турнири.

„Гледал съм всички мачове на Лубе и нямам търпение да започна. Искам да се срещна с Ботоло, Баласо и целия отбор. Моята цел е да спечеля всичко.“

Разпределителят на новото поколение

Със своите 208 сантиметра Симеон Николов е символ на модерната еволюция на позицията. Той съчетава класическите умения на разпределител с физика, която му позволява да бъде опасен и в атака.

Израснал буквално във волейболната среда, Мони разказва:

„Семейството ми винаги следваше баща ми в отборите, за които играеше. Брат ми и аз като деца постоянно имахме волейболна топка в ръцете си.“

Любопитното е, че в определен момент той е обмислял промяна на позицията - да стане диагонал. След разговори с баща си и с треньора Бленджини обаче решава да остане разпределител.

„Те ме убедиха, че именно тук мога да бъда специален. С моя ръст като разпределител имам възможност да направя нещо различно. Като диагонал щях да бъда просто още един играч.“

Сред вдъхновенията му са френският олимпийски шампион Бенжамен Тонюти и, разбира се, Симоне Джанели.

Мечтата е Италия

Извън волейбола Николов има една голяма спортна страст - баскетбола.

„НБА, по-точно. Харесвам ЛаМело Бол и Антъни Едуардс.“

Но през това лято мислите му са насочени към европейското първенство, което ще се проведе в Италия и България.

Там може да дойде и най-голямото му предизвикателство.

„Няма да бъде лесно да се изправя срещу Италия“, признава Симеон. „Но това е моята мечта - да играя срещу тях за титлата и да помогна на България да спечели олимпийска квалификация, нещо, което страната ни отдавна чака.“