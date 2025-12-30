bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Официално: Алекс Николов е номер 2 в света!

Родният волейболист бе лидер на тима, който спечели сребърните медали от световното първенство за мъже

Александър Николов е вторият най-добър волейболист в света за 2025 г.! 

Това стана ясно, след като името му бе обявено на официалната страница на Международната волейболна федерация. 

Очаква се първото място в класацията да бъде за италианеца Алесандро Микиелето - световен шампион с Италия и Най-полезен играч на първенството във Филипините. 

Алекс като лидер

През 2025 г. Александър Николов - най-големият син на бившия капитан на националния тим Владимир Николов, се утвърди като водещо име в този спорт. 

Той бе лидерът на България на световното първенство във Филипините, на което "лъвовете" спечелиха сребро - второ в историята на родния волейбол след това от 1970 г. 

Освен това Николов стана водещ реализатор на шампионата и взе индивидуалната награда за най-добър посрещач. 

С клубния си тим - италианския Лубе Чивитанова, той стана вицешампион в едно от най-силните първенства в света и спечели Купата на страната.

Трима българи

Така сред десетте най-добри волейболисти в света за 2025 г. има трима българи. 

Снимка: fivb.com

Шести в подреждането е братът на Александър - Симеон Николов. Младият разпределител имаше ключова роля за сребърния медал от Филипините. 

Осми пък е капитанът на България Алекс Грозданов, който взе трофея за най-добър централен блокировач на световното. 

волейбол национален отбор класация Александър Николов Лубе Чивитанова

