Волейбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Аржентина и Полша шокираха с невиждан гейм (ВИДЕО) Исторически трилър в Лигата на нациите

Полша и Аржентина шокираха с невиждан гейм във волейболната Лига на нациите.

Южноамериканците спечелиха откриващата част с изумителните 50:48 при загубата с 1:3. Това е световен рекорд, който праща в историята онова 45:43 за Катар срещу Венецуела в третия гейм на двубоя от Световната лига през 2017 г.

На клубно ниво са регистрирани и по-дълги геймове. В Южна Корея през 2013 г. е игран такъв до 56:54 между Кориън Еър Джъмбос и Ръш § Кеш, а в Италия остава паметното 54:52 между Кунео и Тревизо от 2002 г.

Легендарното 87:85

Абсолютният световен рекорд е 87:85 в мач в Чехословакия през 1979 г.

Според волейболните архиви и специализирания портал Volleybox, този епичен гейм се е изиграл в мъжкото първенство. В него се изправят местен тим и Триест Барановице.

Защо резултатът е толкова абсурдно висок?

Това е ерата на старата точкова система във волейбола (side-out scoring).

При нея:

- Точка може да спечели само отборът, който изпълнява началния удар

- Ако посрещащият отбор спечели разиграването, той не получава точка, а само завоюва правото да сервира

- Самите геймове се играят до 15 точки (с 2 точки разлика)

Снимка: volleyballworld.com

Поради тази причина, ако двата отбора са били изключително равностойни и постоянно са печелили разиграванията на собствено посрещане, резултатът е можел да се сменя изключително бавно. За да стигнат до 87:85, буквално са направили стотици разигравания, без никой да успее да направи две последователни точки на свой сервис.

Международната федерация по волейбол (FIVB) класифицира този резултат като „непотвърден от официални дигитални протоколи“. През 1979 г. статистиката се е водила изцяло на хартия и подробният протокол от мача не е запазен в архивите.

Въпреки това, историята е писмено документирана в чехословашката спортна преса от онова време и се предава като легенда в международния волейбол.