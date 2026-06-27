Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: България - Канада 0:1 (25:27) в Лигата на нациите Следете тук волейболния сблъсък в Любляна

Мъжките волейболни отбори на България и Канада излизат един срещу друг в турнира Лига на нациите, който тази седмица се провежда в Любляна, Словения.

Срещата е от втората седмица на надпреварата, като световните вицешампиони имат 3 победи до момента и са на 10-о място, докато "Кленовите листа" са с 1 победа и са на 15-а позиция във временното класиране.

Оказва се, че Канада не е сред лесните съперници на България в последните години. От 2018 г. насам двата отбора са се срещали 7 пъти, а северноамериканците имат 5 победи, при това в последните мачове.

Развитието на срещата

Втори гейм

Канада започва с точка, но родният тим изравни след успешна блокада на Симеон Николов и Алекс Грозданов. 4:2 за България след няколко успешни атаки.

11:5 - "Лъвовете" продължават с доброто си представяне на терена и отново натрупаха солидна преднина в началото и на втората част. Българите намалиха темпото и позволиха резултатът да стане 16:12. Волейболистите от Канада се стремят да не изостават.

Първи гейм

Първа точка за Канада след неуспешен пайп на Алекс Николов и равенство след успешна атака през центъра на Алекс Грозданов. България дръпна в резултата за 6:3 след успешна тройна блокада в центъра. 12:7 за България след двоен удар на канадците, а след това ас на Мони Николов.

Волейболистите на Канада успяха да направят две последователни успешни атаки, но българските волейболисти поддържат разликата. Аспарух Аспарухов направи резултата 17:11 със страхотен пореден ас.

Снимка: FIVB

20:14 след неспасяема атака на Алекс Грозданов. Българите играят със самочувствие. Волейболистите на Канада успяха да съкратят разликата до 18:21, но след таймаута Мартин Атанасов осъществи нова успешна атака.

Разликата вече е само 2 точки - 22:20, след ас на Канада. Българските волейболисти изгубиха преднината си за 23:23. Грешка на Алекс Николов и резултатът вече е в полза на Канада - 25:24.

Гейм за Канада - 27:25

Състави

България: Симеон Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Дамян Колев (л);

Снимка: FIVB

Канада: Джаксън Йънг, Джейсън Хоу, Сайлър Варга, Пърсън Ешенко, Макс Елгерт, Шанън Върнън-Еванс, Закари Холандс (л)

Съдия: Маркел Блаж, Словения