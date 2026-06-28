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bTV Спорт екип

НА ЖИВО: България - Украйна в Лигата на нациите

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НА ЖИВО: България - Украйна в Лигата на нациите
 

Мъжките национални волейболни тимове на България и Украйна излизат един срещу друг в последна среща от турнира в Любляна, част от Лигата на нациите.

Срещата ще започне в 14:00 ч. българско време.

До момента "лъвовете" са срещали този съперник само веднъж в турнира - при загубата с 1:3 в миналогодишното издание.

В класирането световните вицешампиони от Филипините 2025 са десети с 4 победи. Украинците са на четвърто място с 5 успеха в мачовете си досега.

Развой на мача

Първи гейм

Първа точка за Украйна след пусната топка между блока и мрежата. Родният тим отговори с блокаут след атака на Аспарухов.

Ас на българската осмица даде преднина с 5:3 на България. Украинците изравниха за 8:8, а след това поведоха с 12:10 след грешки в българското поле и коварен сервис.

България отново си върна водачеството за 13:12 след две страхотни акции на блокадата.

Денислав Бърдаров напълно отговори на даденото му доверие и със стахотна атака направи резултата 17:16. Последва и още една солидна българска блокада за 19:17 и атака на Алекс Николов за 20:17.

Състави

България: Симеон Николов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Преслав Петков, Дамян Колев (л)

Украйна: Дмитро Янчук, Юри Семенюк, Васийл Тупчий, Владислав Шчуров, Юрий Синица, Олех Плотницкий, Ярослав Пампушко (л)

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