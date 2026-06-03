Волейбол Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След години на върха Атанасиевич призна: Елица е човекът, без когото не би успял Тя е една от най-добрите в света, признателен е сърбинът

Един от най-успешните волейболисти в последните години Александър Атанасиевич разказа за възходите и трудностите в кариерата си в сръбски подкаст, но най-емоционалната част от разговора бе посветена на съпругата му българската волейболна звезда Елица Василева.



Атанасиевич, който преминава през Партизан, Перуджа, а след това - Полша, Китай и Гърция, признава, че в най-тежките моменти от кариерата си е разчитал именно на нея. Сръбският национал не скри възхищението си от дългогодишния капитан на България.



Снимка: Instagram

Тя е голям професионалист, капитан на българския национален отбор от много години. За мен тя е една от най-добрите волейболистки в света, защото знам през какво преминава ежедневно. Мисля, че жените са много по-силни от нас, мъжете. Преди всичко тя е човекът, който ме разбира най-добре, споделя Атанасиевич.

В интервюто той говори и за един от най-болезнените периоди в кариерата си тежката контузия на коляното по време на престоя му в Перуджа. След години, в които е сред лидерите на отбора, изведнъж се оказва извън титулярния състав.





Снимка: Instagram

Не можех да разбера как е възможно клубът да не застане зад мен след седем години, в които дадох най-доброто от себе си, признава сръбският диагонал.



След раздялата с италианския клуб следват трудни периоди в Полша и Китай, преди да намери ново начало в Гърция. Именно там семейството изгражда своя дом, а днес двамата с Елица защитават цветовете на Паниониос.

Атанасиевич разказа и как е започнала любовната им история. По думите му всичко тръгнало, след като негова съотборничка му обърнала внимание на красивата българка.





Каза ми: Виж колко е красиво това момиче. Опитвах няколко месеца, докато най-накрая успях да се запозная с нея, спомня си той с усмивка.



Днес двамата са сред най-разпознаваемите волейболни семейства на Балканите и се радват на син. Атанасиевич е категоричен, че зад успехите и преодоляването на трудностите стои човекът, който винаги е бил до него Елица Василева.