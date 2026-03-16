20-годишен руски футболист призна убийство. Вижте каква е максималната присъда!

Русия е разтърсена от признание за убийство от страна на млад футболист. Става дума за защитникът на Урал Екатеринбург Даниил Секач.

Той е заявил пред съда, че е убил жена по време на обир в Москва.

Футболистът е получавал наставления по телефона.

Присъдата

Секач е арестуван от полицията ден след обира. Той е бил заловен в хотел, на 14 км от местопрестъплението.

Пред съда 20-годишният играч той заяви: "Признавам всичко и съжалявам за постъпката си". Заради тежкото престъпление го грозят най-малко 15 години затвор. Максималното наказание е 30 години.

Очаква се тепърва съдът в Русия да обяви присъдата.

Престъплението

Секач, под наставленията на хора по телефона, нахлул в жилището на жертвата и я заставил да отвори сейф. След като тя отказала, той я наръгал няколко пъти с нож.

В апартамента била и 16-годишната дъщеря на жертвата, която Секач държал за заложница. След като се добрал до ценностите в сейфа, той ги хвърлил през балкона, както му наредили по телефона.

Според данните футболистът контактувал с жертвата си няколко дни по-рано, като се представил за полицай.

Талант

Секач има 14 мача във втородивизионния Урал. Преди да извърши престъплението, той разтрогнал с клуба, като заявил, че отива в Москва, за да си уреди нещата в университета.

Той е възпитаник на школата в Строгино, а по-късно е играл за академията на Локомотив и младежкия отбор на Ростов.

Секач преживя огромна трагедия, като преди години с цялото му семейство претърпяха автомобилна катастрофа. Той бе с два счупени крака и фрактура на черепа. Сестра му също имаше тежка травма, а родителите им бяха в кома. За щастие те успяха да се възстановят.