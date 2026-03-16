bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

20-годишен руски футболист призна убийство. Вижте каква е максималната присъда!

Русия е разтърсена от признание за убийство от страна на млад футболист. Става дума за защитникът на Урал Екатеринбург Даниил Секач. 

Той е заявил пред съда, че е убил жена по време на обир в Москва

Футболистът е получавал наставления по телефона. 

Присъдата

Секач е арестуван от полицията ден след обира. Той е бил заловен в хотел, на 14 км от местопрестъплението. 

Пред съда 20-годишният играч той заяви: "Признавам всичко и съжалявам за постъпката си". Заради тежкото престъпление го грозят най-малко 15 години затвор. Максималното наказание е 30 години.

Очаква се тепърва съдът в Русия да обяви присъдата. 

Престъплението

Секач, под наставленията на хора по телефона, нахлул в жилището на жертвата и я заставил да отвори сейф. След като тя отказала, той я наръгал няколко пъти с нож. 

В апартамента била и 16-годишната дъщеря на жертвата, която Секач държал за заложница. След като се добрал до ценностите в сейфа, той ги хвърлил през балкона, както му наредили по телефона. 

Според данните футболистът контактувал с жертвата си няколко дни по-рано, като се представил за полицай.

Талант 

Секач има 14 мача във втородивизионния Урал. Преди да извърши престъплението, той разтрогнал с клуба, като заявил, че отива в Москва, за да си уреди нещата в университета. 

Той е възпитаник на школата в Строгино, а по-късно е играл за академията на Локомотив и младежкия отбор на Ростов.

Секач преживя огромна трагедия, като преди години с цялото му семейство претърпяха автомобилна катастрофа. Той бе с два счупени крака и фрактура на черепа. Сестра му също имаше тежка травма, а родителите им бяха в кома. За щастие те успяха да се възстановят. 

 
Тагове:

Най - важното

С по един от Левски и ЦСКА ще борим Соломоновите острови. Без повиквателни за Лудогорец

С по един от Левски и ЦСКА ще борим Соломоновите острови. Без повиквателни за Лудогорец
Спортен нюзрум, еп. 118: Три е добро число!

Спортен нюзрум, еп. 118: Три е добро число!
Весела Лечева поиска среща с Костадинова и оттегляне на жалбите

Весела Лечева поиска среща с Костадинова и оттегляне на жалбите

Четвъртият съдия спаси наш тим, закъсал заради... дупка

Четвъртият съдия спаси наш тим, закъсал заради... дупка

Баскетболистките тръгнаха за Черна гора.

Баскетболистките тръгнаха за Черна гора. "Направихме малка стъпка към голямата цел" (ВИДЕО)

Последни новини

Весела Лечева поиска среща с Костадинова и оттегляне на жалбите

Весела Лечева поиска среща с Костадинова и оттегляне на жалбите

С по един от Левски и ЦСКА ще борим Соломоновите острови. Без повиквателни за Лудогорец

С по един от Левски и ЦСКА ще борим Соломоновите острови. Без повиквателни за Лудогорец
Спортен нюзрум, еп. 118: Три е добро число!

Спортен нюзрум, еп. 118: Три е добро число!
Стефка Костадинова се оттегли от БОК. ДПС я издига за депутат

Стефка Костадинова се оттегли от БОК. ДПС я издига за депутат

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV