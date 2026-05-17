208 см талант: Кристиян Занов сбъдва мечтата "Евролига" (ВИДЕО)

208 сантиметра талант. 17 години. И една мечта, която вече чука на вратата на Евролигата.

Българският баскетбол има ново име и това е Кристиян Занов - момчето, което сменя плувния басейн с баскетболната зала и днес получава покана за финалите на младежката Евролига в Атина.

Скромен. Трудолюбив. И готов за голямата сцена. Неговата история е история за талант, семейство и мечти, които вече изглеждат съвсем реални.

Началото

"Аз съм от спортно семейство. Майка ми също е била баскетболистка. Дядо ми е бил баскетболист. По естествен път и аз трябваше да практикувам някакъв спорт", започва скромно той.

Но пътят му в спорта започва далеч от коша – в басейна. Воден от баща си Ивайло Занов – бивш национал по плуване – Кристиян първо влиза във водата. Преди една среща пред залата да промени всичко.

"Един ден идвах с баща ми на плуване, защото той е бивш плувец и още като малък, на 6 години, ме водеше на плуване. Пред залата стоеше треньорът Янко Янчев, който ми е първият треньор. Той като ме видя, каза: "Ти идваш с мен! Идваш тука в залата! Влизаш!". И така стана", разказва Кристиян

Един от най-добрите треньори у нас – Янко Янчев, първи разпознава таланта на високото момче. А думите му се оказват съдбовни.

"Мисля, че беше в 6-и клас. Прегърна го и му каза: "Идваш с мен, ставаш баскетболист". И плуването приключи.", усмихва се днес баща му.

Първи стъпки на паркета

Азбуката на играта Кристиян научава в БУБА баскет при Емилия Кръстева – един от най-всеотдайните треньори в детско-юношеския баскетбол у нас и човекът, вдъхновил стотици деца да тръгнат към играта под коша.

Още в началото семейството усеща, че баскетболът за Кристиян може да се превърне в нещо повече от детска мечта.

"Като станахме шампиони с БУБА баскет, си пролича още тогава с още две-три деца изявени. Тогава вече почнахме да си мислим, че ще продължи по-нагоре, вече и професионално.", казва таткото.

Днес, едва на 17, Кристиян вече докосва баскетболната си мечта. Талантът на БУБА ще играе във финалите на младежката Евролига в Атина.

"Честно казано, не съм очаквал да ме викнат, но мисля, че е заслужено и се надявам да се представя добре", не крие вълнението си Кристиян.

Качествата

Освен с ръст и талант, Кристиян впечатлява и с характер. Скромен, възпитан и здраво стъпил на земята – качества, които родителите му поставят над всичко.

"Откровеност, честност, самочувствие, доколкото е необходимо. Това са важни неща. Не само за Кристиан, за всички деца. И възпитание най-вече", категоричен е бащата на талантливия баскетболист.

"Родителите със сигурност много са ми помогнали като възпитание и всичко. Съвет, който са ми дали, е да бъда себе си. Това мисля, че е най-важното", сам споделя Занов.

Днес Кристиян сам отправя съвет към децата, които тръгват по неговия път:

"Бих казал да се забавляват, защото това е много хубаво нещо, като цяло спортът, не само баскетболът. И да си го изживеят. Защото това е прекрасно и се създават приятелства, според мен, до живот"

Мечтите

Кристиян Занов вече има своето място сред най-силните млади играчи в Европа, а баща му не крие емоцията си.

"Единствено гордост. Това е. Мечтая да го видя поне на ниво Евролига в някой добър отбор да показва това, което е научил през годините и да няма контузии. Това е най-важното", стиска палци баща му.

Следващата спирка пред Кристиян е Атина. А след нея – може би големият баскетбол, за който едно българско момче вече мечтае съвсем реално.

"Човек трябва да мечтае. Аз също мечтая да играя баскетбол на голяма сцена, с добри играчи... на ниво Евролига. Мисля, че след 10 години ще бъда някъде там. Надявам се."