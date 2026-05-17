bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

208 см талант: Кристиян Занов сбъдва мечтата "Евролига" (ВИДЕО)

Как баскетболният паркет заменя басейна за един от най-талантливите български млади таланти?

208 сантиметра талант. 17 години. И една мечта, която вече чука на вратата на Евролигата.

Българският баскетбол има ново име и това е Кристиян Занов - момчето, което сменя плувния басейн с баскетболната зала и днес получава покана за финалите на младежката Евролига в Атина.

Скромен. Трудолюбив. И готов за голямата сцена. Неговата история е история за талант, семейство и мечти, които вече изглеждат съвсем реални.

Началото

"Аз съм от спортно семейство. Майка ми също е била баскетболистка. Дядо ми е бил баскетболист. По естествен път и аз трябваше да практикувам някакъв спорт", започва скромно той.

Но пътят му в спорта започва далеч от коша – в басейна. Воден от баща си Ивайло Занов – бивш национал по плуване – Кристиян първо влиза във водата. Преди една среща пред залата да промени всичко.

"Един ден идвах с баща ми на плуване, защото той е бивш плувец и още като малък, на 6 години, ме водеше на плуване. Пред залата стоеше треньорът Янко Янчев, който ми е първият треньор. Той като ме видя, каза: "Ти идваш с мен! Идваш тука в залата! Влизаш!". И така стана", разказва Кристиян

Един от най-добрите треньори у нас – Янко Янчев, първи разпознава таланта на високото момче. А думите му се оказват съдбовни.

"Мисля, че беше в 6-и клас. Прегърна го и му каза: "Идваш с мен, ставаш баскетболист". И плуването приключи.", усмихва се днес баща му.

Първи стъпки на паркета

Азбуката на играта Кристиян научава в БУБА баскет при Емилия Кръстева – един от най-всеотдайните треньори в детско-юношеския баскетбол у нас и човекът, вдъхновил стотици деца да тръгнат към играта под коша.

Още в началото семейството усеща, че баскетболът за Кристиян може да се превърне в нещо повече от детска мечта.

"Като станахме шампиони с БУБА баскет, си пролича още тогава с още две-три деца изявени. Тогава вече почнахме да си мислим, че ще продължи по-нагоре, вече и професионално.", казва таткото.

Днес, едва на 17, Кристиян вече докосва баскетболната си мечта. Талантът на БУБА ще играе във финалите на младежката Евролига в Атина.

"Честно казано, не съм очаквал да ме викнат, но мисля, че е заслужено и се надявам да се представя добре", не крие вълнението си Кристиян.

Качествата

Освен с ръст и талант, Кристиян впечатлява и с характер. Скромен, възпитан и здраво стъпил на земята – качества, които родителите му поставят над всичко.

"Откровеност, честност, самочувствие, доколкото е необходимо. Това са важни неща. Не само за Кристиан, за всички деца. И възпитание най-вече", категоричен е бащата на талантливия баскетболист.

"Родителите със сигурност много са ми помогнали като възпитание и всичко. Съвет, който са ми дали, е да бъда себе си. Това мисля, че е най-важното", сам споделя Занов.

Днес Кристиян сам отправя съвет към децата, които тръгват по неговия път:

"Бих казал да се забавляват, защото това е много хубаво нещо, като цяло спортът, не само баскетболът. И да си го изживеят. Защото това е прекрасно и се създават приятелства, според мен, до живот"

Мечтите

Кристиян Занов вече има своето място сред най-силните млади играчи в Европа, а баща му не крие емоцията си.

"Единствено гордост. Това е. Мечтая да го видя поне на ниво Евролига в някой добър отбор да показва това, което е научил през годините и да няма контузии. Това е най-важното", стиска палци баща му.

Следващата спирка пред Кристиян е Атина. А след нея – може би големият баскетбол, за който едно българско момче вече мечтае съвсем реално.

"Човек трябва да мечтае. Аз също мечтая да играя баскетбол на голяма сцена, с добри играчи... на ниво Евролига. Мисля, че след 10 години ще бъда някъде там. Надявам се."

Тагове:

талант баскетбол евролига Кристиян Занов Ивайло Занов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Баста! Българката Силва зарязала Швайнщайгер! Вижте причините!

Баста! Българката Силва зарязала Швайнщайгер! Вижте причините!

Левски пак удари ЦСКА, извади

Левски пак удари ЦСКА, извади "червените" от Топ 3
Карлос Насар е притеснен за олимпийската си мечта (ВИДЕО)

Карлос Насар е притеснен за олимпийската си мечта (ВИДЕО)
Саръбоюков започна сезона с второ място в Шанхай (ВИДЕО)

Саръбоюков започна сезона с второ място в Шанхай (ВИДЕО)
Невиждан срам за Ливърпул, но Слот остава (ВИДЕО)

Невиждан срам за Ливърпул, но Слот остава (ВИДЕО)

Последни новини

Баста! Българката Силва зарязала Швайнщайгер! Вижте причините!

Баста! Българката Силва зарязала Швайнщайгер! Вижте причините!

Локо Пловдив поздрави DARA за триумфа на

Локо Пловдив поздрави DARA за триумфа на "Евровизия"
Карлос Насар е притеснен за олимпийската си мечта (ВИДЕО)

Карлос Насар е притеснен за олимпийската си мечта (ВИДЕО)
Магичен гол донесе ФА Къп на Сити при спорно съдийство (ВИДЕО)

Магичен гол донесе ФА Къп на Сити при спорно съдийство (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV