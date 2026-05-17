Локо Пловдив поздрави DARA за триумфа на "Евровизия"

България триумфира за първи път на престижния музикален турнир

Европа е "Бангаранга"!

DARA спечели 70-ото издание на престижния музикален конкурс "Евровизия", като триумфира с огромна преднина във финала! 

Това означава не само престиж за страната ни, но и отговорност за организиране на конкурса през 2027 г. у нас. Вълнението засега обаче е на преден план, а триумфът на DARA с песента "Бангаранга" е огромна възможност за страната ни. 

От футболният Локомотив Пловдив реагираха почти веднага и я поздравиха в социалните мрежи. 

Исторически успех

"Черно-белите" определиха победата на DARA като исторически успех. 

"Поздравления, DARA! Исторически успех, с който всички се гордеем!", пишат от града под тепетата. 

Локомотив е финалист за Купата на България, като в сряда (20 май) се изправя срещу ЦСКА. 

Самата DARA пък сподели в интервю преди време, че като дете е обичала да играе футбол с момчетата в родната Варна. 

Победата

Дарина Йотова е родена през 1998 г. във Варна, а участието ѝ в "Евровизия" бе съпроводено с доста критики и скандали. 

Въпреки това DARA и песента "Бангаранга" спечелиха вота и на журито, и на публиката! Нещо, което не се беше случвало от 2007 г. насам! 

След България в крайното класиране се наредиха Израел и Румъния. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България спечели „Евровизия“ с Bangaranga на DARA
локомотив пловдив победа Евровизия дара Дара бангаранга

