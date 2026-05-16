Левски пак удари ЦСКА, извади "червените" от Топ 3

Шампионите спечелиха и последното Вечно дерби за сезона

Левски победи ЦСКА с 2:0 в последното Вечно дерби за сезон 2025/2026.

С успеха, втори пореден в сблъсъка, "сините" извадиха големия си съперник от Топ 3 в Първа лига. Втори вече е тимът на ЦСКА 1948, който спечели с 1:0 срещу третия Лудогорец в друг двубой от 35-ия кръг.

Днес, на Националния стадион, Хуан Переа откри в 11', когато наказа груба грешка на вратаря Фьодор Лапоухов.

Крайния резултат оформи голмайсторът на "сините" Евертон Бала, който бе точен в 74' от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Теодор Иванов.

Така Левски се върна на победния път, докато ЦСКА ще опита да го направи в най-важния си мач през настоящата кампания - финалa за Купата на България срещу Локомотив Пловдив на 20 май.

Съставите

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 78. Карлос Охене, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 9. Хуан Переа

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Давид Пастор, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино, 6. Бруно Жордао, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 9. Леандро Годой

