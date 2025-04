933 гола, 5 в последните 3 мача, 10 - откакто навърши 40!

Още един добър ден в офиса. Ал Насър победи с 2:1 Ал Рияд в мач от 27-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия, а голямата звезда на тима Кристиано Роналдо вкара два ювелирни гола за успеха.

Португалецът вече има 32 попадения през този сезон, а общо в кариерата си стигна до 933 попадения. Той бе точен за пети път в последните 3 мача и за 10-и - откакто навърши 40 години!

Ал Рияд поведе чрез Файз Селемани. Ал Насър изравни в 56', когато португалецът вкара с удар отблизо след подаване на Садио Мане. В 64'домакините вече водеха. Роналдо се разписа с мощен удар.

Three things are certain in life:

Death, taxes, and Cristiano Ronaldo hitting a come-back bracepic.twitter.com/GRaJxKDdUt