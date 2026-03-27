bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Италия крачи към първи мондиал от 2014 г. насам

AFP

Италия крачи към първо участие на световно първенство по футбол от 2014 г. насам! "Адзурите" елиминираха Северна Ирландия с 2:0 в полуфинален плейоф от квалификациите.

Така в двубой за място на мондиала италианците ще се изправят срещу Босна и Херцеговина, чийто тим изненадващо отстрани Уелс след продължения и дузпи насред Кардиф.

Днес, в Бергамо, в герой за Италия се превърна Сандро Тонали, който откри резултата в 56', а после асистира на Мойс Кийн за крайното 2:0 в 80'.

Снимка: AFP

На крачка от голямото завръщане

Тимът на Дженаро Гатузо владееше инициативата преди почивката, но гостите се бранеха отлично. През втората част северноирландците се пропукаха, обаче Матео Ретеги и Кийн направиха пропуски за фаворита.

Италия все пак порази целта след далечен удар на Тонали, който реализира четвъртия си гол с националната фланелка, преди да намери Кийн за неговото попадение №12.

Успехът е шести за Италия в седемте мача с Гатузо начело. Северна Ирландия е на другия полюс, като навлезе в серия от 9 двубоя без победа (2 равенства и 7 поражения). По този начин островитяните се простиха с мечтата за първо класиране на мондиал от 42 години насам.

Италия се провали в плейофите за последните две световни първенства и това ще тежи на "адзурите", въпреки че нямат загуба от Босна и Херцеговина в официален мач.

Двата тима се сблъскаха за последно в Лига на нациите през сезон 2019/2020. Тогава направиха 1:1 във Флоренция, а след това Италия се наложи с 2:0 в Сараево.

Снимка: AFP

Всички плейофни резултати в Европа тази вечер

Турция - Румъния 1:0
Дания - Северна Македония 4:0
Италия - Северна Ирландия 2:0
Полша - Албания 2:1
Словакия - Косово 3:4
Уелс - Босна и Херцеговина 1:1 в редовното и продълженията, 2:4 при дузпите
Украйна - Швеция 1:3
Чехия - Ирландия 2:2 в редовното време и продълженията, 4:3 при дузпите

Финалните двойки

Босна и Херцеговина - Италия
Швеция - Полша
Косово - Турция
Чехия - Дания

Тагове:

европа Италия световно първенство мондиал плейофи северна ирландия 2028

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV