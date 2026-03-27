Италия крачи към първи мондиал от 2014 г. насам

Италия крачи към първо участие на световно първенство по футбол от 2014 г. насам! "Адзурите" елиминираха Северна Ирландия с 2:0 в полуфинален плейоф от квалификациите.

Така в двубой за място на мондиала италианците ще се изправят срещу Босна и Херцеговина, чийто тим изненадващо отстрани Уелс след продължения и дузпи насред Кардиф.

Днес, в Бергамо, в герой за Италия се превърна Сандро Тонали, който откри резултата в 56', а после асистира на Мойс Кийн за крайното 2:0 в 80'.

Снимка: AFP

На крачка от голямото завръщане

Тимът на Дженаро Гатузо владееше инициативата преди почивката, но гостите се бранеха отлично. През втората част северноирландците се пропукаха, обаче Матео Ретеги и Кийн направиха пропуски за фаворита.

Италия все пак порази целта след далечен удар на Тонали, който реализира четвъртия си гол с националната фланелка, преди да намери Кийн за неговото попадение №12.

Успехът е шести за Италия в седемте мача с Гатузо начело. Северна Ирландия е на другия полюс, като навлезе в серия от 9 двубоя без победа (2 равенства и 7 поражения). По този начин островитяните се простиха с мечтата за първо класиране на мондиал от 42 години насам.

Италия се провали в плейофите за последните две световни първенства и това ще тежи на "адзурите", въпреки че нямат загуба от Босна и Херцеговина в официален мач.

Двата тима се сблъскаха за последно в Лига на нациите през сезон 2019/2020. Тогава направиха 1:1 във Флоренция, а след това Италия се наложи с 2:0 в Сараево.

Снимка: AFP

Всички плейофни резултати в Европа тази вечер

Турция - Румъния 1:0

Дания - Северна Македония 4:0

Италия - Северна Ирландия 2:0

Полша - Албания 2:1

Словакия - Косово 3:4

Уелс - Босна и Херцеговина 1:1 в редовното и продълженията, 2:4 при дузпите

Украйна - Швеция 1:3

Чехия - Ирландия 2:2 в редовното време и продълженията, 4:3 при дузпите

Финалните двойки

Босна и Херцеговина - Италия

Швеция - Полша

Косово - Турция

Чехия - Дания